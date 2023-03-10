В связи с ожидаемыми сильными дождями 11−12 марта в предгорных и горных районах девяти областей Узбекистана возможны селепаводковые явления, сообщил Узгидромет.

Граждан, проживающих в этих районах, а также отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.

Районы, где объявлена селевая опасность

Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский, Гузарский районы;

Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский, Музрабатский районы;

Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский районы;

Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Карманинский районы;

Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский, Янгиабадский районы;

Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы и города Ангрен, Алмалык;

Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;

Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;

Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.