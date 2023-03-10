На континентальном первенстве по фехтованию среди юниоров и молодёжи в Ташкенте спортсмены из Узбекистана завоевали в общей сложности 16 медалей — 9 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В заключительный день чемпионата Азии узбекистанские спортсменки выиграли золотые медали в командной программе на саблях и шпагах, а фехтовальщики, которые состязались на рапирах, уступили спортсменам из Гонконга, и заняли второе место.

По итогам турнира в общекомандном зачёте юниорская сборная Узбекистана заняла второе место после Южной Кореи, завоевав 3 золотые и 1 бронзовую медаль, а молодёжная сборная страны удостоилась первого места с 6 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми наградами.

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