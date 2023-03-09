7 марта на 10 га земли в государственном лесоохотничьем хозяйстве «Калгансир» Сырдарьинского района произошёл пожар, сообщила пресс-служба Министерства природы Узбекистана.

Огонь повредил свыше 500 декоративных деревьев, 294 из которых больше не будут расти. Ещё 217 декоративных деревьев четырёх видов повреждены в меньшей степени. Ущерб, нанесённый растительному миру, составил почти 495 млн сумов.





Причиной возгорания стал поджог остатков растений на высвобожденных от риса землях 35 фермерских и дехканских хозяйств, действующих на территории СВП «Шоликор» и «Синдорабад». Здесь огонь уничтожил растительность на 311,7 га полевых земель.

По предварительным расчётам, ущерб плодородным землям составил 295,6 млн сумов. Документы по вышеуказанным случаям переданы в правоохранительные органы.