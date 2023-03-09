С конвейера завода компании King Long в провинции Фуцзянь Китая в среду сошла первая партия 18-метровых сочленённых автобусов особо большой вместимости, которые будут отправлены в Ташкент.

По сообщению пресс-службы Министерства транспорта Узбекистана, поставка 200 машин, как запланировано февральским постановлением президента, ожидается с марта по май.

Низкопольные автобусы окрашены в привычный для столицы зелёный цвет. Они имеют четыре двери и оборудованы кондиционерами.

С этими поставками в Ташкент вернутся автобусы-гармошки, которых в городе не было с 2013 года. Последние поставки таких машин были в 1995 году, это были автобусы Mercedes-Benz O405.

Напомним, одновременно для Ташкента закупается 500 12-метровых автобусов и 300 12-метровых электробусов компании Yutong Bus вместе со 150 зарядными станциями для электробусов. В начале марта производитель провёл церемонию начала поставок.