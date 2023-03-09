На 38-м году жизни скончался журналист и поэт Акмал Тошев, сообщил Союз писателей Узбекистана.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате «тампонады сердца, разрыва аневризмы лёгочной артерии, врождённого порока сердца и дефекта камер сердца», сообщила Генпрокуратура. По факту смерти прокуратура проводит доследственную проверку.

Акмал Тошев родился 6 апреля 1985 года в селе Акташ Дехканабадского района Кашкадарьинской области. Окончил факультет журналистики Национального университета Узбекистана. Работал в газете «Инсон ва конун» и журнале «Хукук ва бурч».

Его стихи были опубликованы в ряде центральных газет и журналов, вошли в альманахи «Кашкадарья байози» (2007), «Ёшлар китоби» (2008) и «Олтин куприк» (2010). Изданы поэтические сборники «Мохият Лахзалари» (2008) и «Фариштали кунлар» (2011).