Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 2 марта одобрил поправки в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, которые устанавливают санкции и наказание за оставление ребёнка без опеки за рубежом.

КоАО дополняется статьёй 47−6:

Оставление ребёнка, имеющего гражданство Узбекистана, без надзора на территории иностранного государства отцом, матерью или лицом, их заменяющим, либо сопровождающим лицом, влечёт наложение штрафа от 10 до 50 базовых расчётных величин.

При рассмотрении такого дела суд возлагает на лицо, совершившее это административное правонарушение, обязанность по возвращению ребёнка в Узбекистан в течение максимум 30 дней либо принятию мер по устранению правонарушения. По просьбе отца, матери или лица, их заменяющего либо сопровождающего лица, этот срок может быть продлён ещё на 30 дней.

УК дополняется статьёй 122−1. Она устанавливает уголовную ответственность за то же деяние, совершенное после применения административного взыскания, либо необеспечение возвращения ребёнка в Узбекистан.

Это наказывается штрафом от 50 до 100 БРВ или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

То же деяние, совершенное повторно или опасным рецидивистом или повлёкшее причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения, наказывается обязательными общественными работами от 360 до 480 часов или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

То же деяние, совершенное особо опасным рецидивистом, повлёкшее смерть потерпевшего или повлёкшее иные тяжкие последствия наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет.

Как сообщили ранее в офисе уполномоченного по правам человека, в 2022 году в Узбекистан было возвращено 43 ребёнка, оставшихся без попечения родителей за границей.