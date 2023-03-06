В Узбекистане будет введена административная и уголовная ответственность за принуждение к труду педагогических работников. Такие поправки на пленарном заседании 2 марта одобрил Сенат Олий Мажлиса.

На мероприятии отмечалось, что имеют место случаи незаконного привлечения педагогов к работе, не связанной с их профессиональной деятельностью. Так, педагогов необоснованно включают в рабочие группы, формируемые для решения социально-экономических вопросов в регионах, от них требуют различные отчёты и данные.

Сегодня в законодательстве Узбекистане уже имеется административная и уголовная ответственность за административное принуждение к труду. Однако в декабре заведующая сектором в Администрации президента Саида Мирзиёева анонсировала введение отдельной административной и уголовной ответственности за возложение на учителей задач, которые не связаны с их обязанностями.

В частности, статья 51 Кодекса об административной ответственности дополняется частью второй, которая за административное принуждение педагогов к труду предусматривает повышенный штраф от 100 до 150 базовых расчётных величин (от 30 до 45 млн сумов). Сейчас принуждение к труду других работников влечёт штраф от 50 до 100 БРВ.

Помимо этого, усиливается ответственность за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагогического работника образовательной организации (статья 197−5 КоАО), выразившееся в оказании влияния на правильную и объективную оценку знания учащихся, или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей педагогического работника образовательной организации. В частности, размер штрафа на граждан составит от 7 до 10 БРВ (сейчас — от 5 до 7 БРВ), а на должностных лиц — от 10 до 15 БРВ (от 7 до 10 БРВ).

Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа на граждан от 10 до 15 БРВ (7 до 10 БРВ), а на должностных лиц — от 15 до 25 БРВ или административный арест до 15 суток (от 10 до 15 БРВ).

В статью 148−2 Уголовного кодекса вводится часть третья, предусматривающая уголовную ответственность за повторное совершение административного принуждения к труду педагогических работников после применения административного взыскания за такое же деяние. Эта санкция предусматривает штраф в размере от 150 до 200 базовых расчётных величин (от 45 млн до 60 млн сумов) или лишением определённого права до 3 лет либо исправительными работами до 3 лет.

Сенаторы отметили, что этот закон «послужит усилению ответственности за правонарушения, связанные с привлечением педагогов к принудительным работам, незаконное вмешательство в их профессиональную деятельность, а также обеспечению их прав, свобод и законных интересов».

В начале ноября сообщалось, что столичных учителей заставляют ходить по квартирам и собирать данные о наличии детей школьного возраста в семьях, проживающих на микроучастке, относящемся к школе.

После этого Администрация президента поручила провести инвентаризацию задач, возложенных на учителей, и отменить те, которые не относятся к их работе. Глава Сената Танзила Нарбаева заявила, что Госинспекции труда необходимо усилить контроль в этом направлении.