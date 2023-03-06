На Ташкентском турнире Большого шлема по дзюдо сборная Узбекистана завоевала 8 медалей — 3 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых — и поставила новый рекорд по количеству медалей на турнирах такого типа, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Таким образом, сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачёте после Японии.
Золото:
-73 кг: Муроджон Юлдошев;
-90 кг: Давлат Бобонов;
+100 кг: Алишер Юсупов;
Серебро:
-66 кг: Сардор Нуриллаев;
Бронза:
-60 кг: Достон Рузиев;
-66 кг: Мухриддин Тиловов;
-81 кг: Мусо Собиров;
-70 кг: Гулноза Матниязова.
Всего в соревнованиях участвовали дзюдоисты из 49 стран.