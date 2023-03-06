На Ташкентском турнире Большого шлема по дзюдо сборная Узбекистана завоевала 8 медалей — 3 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых — и поставила новый рекорд по количеству медалей на турнирах такого типа, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Таким образом, сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачёте после Японии.





Золото:

-73 кг: Муроджон Юлдошев;

-90 кг: Давлат Бобонов;

+100 кг: Алишер Юсупов;

Серебро:

-66 кг: Сардор Нуриллаев;

Бронза:

-60 кг: Достон Рузиев;

-66 кг: Мухриддин Тиловов;

-81 кг: Мусо Собиров;

-70 кг: Гулноза Матниязова.

Всего в соревнованиях участвовали дзюдоисты из 49 стран.

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