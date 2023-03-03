Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 марта провели неформальную встречу в Шымкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества и расширения сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам ускорения проектов кооперации предприятий двух стран.

Главы государств заслушали отчёты заместителей премьер-министров, сопредседателей специальных рабочих групп о ходе исполнения подписанных соглашений и принятых решений.

Президенты также дали поручения по углублению взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики и подчеркнули важность активизации культурно-гуманитарных обменов.

Президенты также актуальные вопросы региональной повестки и график предстоящих мероприятий.