На предматчевой пресс-конференции в Ташкенте главный тренер молодёжной сборной Таджикистана по футболу, белорусский специалист Олег Кубарёв раскритиковал качество тренировочных полей. Видео опубликовано в Telegram-канале «Новости футбола».

Тренер, впервые приехавший в Ташкент, поделился своим мнением об условиях для тренировок.

«Вижу, что есть прекрасные стадионы, но плохие тренировочные поля. Условия для тренировок, я считаю, не соответствуют уровню команд. На таких полях готовиться к такому турниру, я считаю, неправильно. Потому что эти поля, травмоопасны. Здесь только один плюс в этих полях — они натуральные. Больше я здесь ничего [положительного] не вижу», — отметил Кубарёв.

В другом видео, опубликованном в этом же Telegram-канале, Олег Кубарев отметил отсутствие воды на столах в пресс-центре.

«Вы только не обижайтесь. Я ехал [на пресс-конференцию] 30 минут — а здесь нет воды, — сказал он, показывая рукой на стол. — Я впервые на пресс-конференции, где нет воды», — заметил Кубарев.

Футбольный менеджер, спортивный эксперт Алишер Никимбаев в своём Telegram-канале отметил, что тренера команд стали жаловаться на качество тренировочных полей с первых дней.

«О том, что проблемы с полями будут, знали и организаторы, и их коллеги в АФК (Азиатской футбольной конфедерации — ред.). И если бы это была единственная проблема, то ничего страшного не было бы. Однако нынешние проблемы накладываются на проблемы прошлогоднего Кубка Азии среди 23-летних, и это на выходе даёт пессимистический вывод о перспективах проведения будущих континентальных турниров в Узбекистане», — написал Никимбаев.

Однако, по его мнению, это не означает, что Узбекистан больше не будет принимать континентальные соревнования, потому что не так много стран желают принимать турниры среди 17-ти и 20-летних, женских команд и по футзалу.