Ташкентский межрайонный экономический суд своим решением от 15 февраля признал частный акционерный банк «Туркистон» банкротом, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Кроме того, ликвидационная комиссия банка также прекратила свою работу. Суд назначил А. Келдиева ликвидационным управляющим для проведения процедуры ликвидационного производства.

7 октября правление ЦБ приняло решение отозвать лицензию у Hi-Tech Bank и «Туркистонбанка». В тот же день начался процесс ликвидации кредитных учреждений. В конце октября глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов заявлял, что возврат средств вкладчикам банков начнётся в течение двух месяцев. По его данным, речь идёт о сумме в 373 млрд сумов по двум банкам.

21 ноября Центробанк заявил о начале досрочного возмещения средств вкладчиков «Туркистонбанка», лишённого лицензии в октябре. Вкладчики могли обратиться в «Кишлок курилиш банк».

В конце декабря Hi-Tech Bank обратился в суд с требованием признать недействительным решение Центробанка Узбекистана об отзыве лицензии, которая дала старт процессу ликвидации банка.

Частный акционерный коммерческий банк «Туркистон» был создан в 1998 году. Изначально банк создавался как отраслевой банк, оказывающий банковские услуги для транспортных организаций, но в последующем расширил сферу деятельности в качестве универсального банка. В октябре он занимал 26-е место в банковской системе Узбекистана по размеру активов.