Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Узбекистану суверенный кредит в размере до 199,96 млн долларов на повышение эффективности ирригации в Ферганской долине, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЕБРР.

«Эти средства будут направлены на финансирование инженерных работ в трёх областях Узбекистана, зависящих от забора пресной воды из реки Сырдарья, которая в значительной степени питается за счёт таяния ледников, страдающих от глобального потепления», — говорится в сообщении.

Будут, в частности, модернизированы 118 устаревших насосных станций, построенных в советское время в Ферганской долине, для них закупят и установят современные энергоэффективные насосные агрегаты, а также реконструируют сопутствующую инфраструктуру.

Как ожидается, проект повысит эффективность региональной системы транспортировки воды. Замена старых водяных насосов современным оборудованием позволит лучше контролировать расход воды и снизить ее потери.

«Поддерживая такие зелёные проекты, мы не только повышаем эффективность водопользования, жизненно важного для этого региона, но и помогаем увеличить площадь орошаемых земель почти на 32 тысячи га, потенциально создавая рабочие места примерно для 19 тысяч человек в самом густонаселённом регионе Узбекистана», — сказала управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии Жужанна Харгитай.