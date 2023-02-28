Лидер сборной Аргентины и нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признан лучшим игроком среди мужчин в 2022 году по версии Международной федерации футбола (FIFA). Награждение состоялось 27 февраля в Париже.

ФИФА в седьмой раз признала Месси лучшим игроком года. Больше наград от неё не получал ни один футболист или футболистка. Шесть раз лучшей признавалась бразильянка Марта.

Впервые Месси получил от FIFA приз как лучший футболист в 2009 году. Он стал последним лауреатом премии «Игрок года FIFA», которая вручалась с 1991-го. Следом аргентинец четыре раза из шести возможных завоёвывал «Золотой мяч FIFA» (2010, 2011, 2012, 2015), он выступает последним обладателем этой награды, а в 2019 году стал лауреатом The FIFA Best. Месси до сих пор считается единственным аргентинцем, который становился лучшим игроком года по версии ФИФА.

Изначально на награду FIFA претендуют 14 игроков, выбранных группой экспертов. Далее из шорт-листа тренеры и капитаны мужских сборных, футбольные журналисты и болельщики выбирают первого, второго и третьего победителя (капитаны сборных не могли голосовать за себя). Баллы начислялись номинантам в зависимости от того, какое место они заняли: пять баллов за первое, три за второе и одно за третье. Награду «Лучший игрок FIFA среди мужчин» получает футболист, набравший наибольшее количество очков. За процедурой голосования следили независимые наблюдатели.

По результатам голосования Месси опередил нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда «Реал Мадрида» Карима Бензема.

Месси был удостоен этой награды на фоне победы сборной Аргентины в чемпионате мира в Катаре. На этом турнире игрок забил семь голов, включая дубль в финальном матче со сборной Франции, и отдал три голевые передачи по ходу соревнований. Он был признан самым ценным игроком мундиаля. Всего на его счету 45 голов и 34 результативные передачи в 74 играх за период, бравшийся в расчёт при вручении премии.

Лауреаты остальных номинаций