Компания UzAuto Motors сообщила о начале продаж обновлённого автомобиля Chevrolet Malibu XL.

Модель будет продаваться только в авторизованных для её продажи дилерских центрах в трёх комплектациях. Цены без учёта НДС: Malibu XL 1LT — 334,822 млн сумов, Malibu XL 2LT — 348,215 млн сумов, Malibu XL LTZ — 374,108 млн сумов.





2-литровый турбодвигатель имеет мощность 237 л. с. и крутящий момент 350 Н*м с интеллектуальной системой управления температурным режимом ATM. Машина оснащена 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Расход топлива составляет 6,7 литра на 100 километров пробега по трассе.





В Malibu XL имеются системы интеллектуального обеспечения безопасности. Помимо передних и задних датчиков парковки, это системы предупреждения и предотвращения лобового столкновения FCA и CIB, а также система обнаружения пешеходов PAEB, системы поддержания дорожного движения LKA и предупреждения о выходе из полосы движения LDW (в зависимости от комплектации).





В новой версии автомобиля на боковых зеркалах появилась красная полоса, интерьер также оформлен в стиле линейки Redline. Радиаторная решётка отделана в стиле Black Piano с черным логотипом Chevrolet.





В машине имеется датчик качества воздуха AQS, который определяет наличие выхлопных газов у соседних автомобилей и предупреждает их проникновение в салон.