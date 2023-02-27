Канцелярия начальника протокольного отдела Государственного департамента США представила перечень подарков, полученных от иностранных правительств в 2021 году.

Список включает как материальные подарки, так поездки и командировочные расходы, говорится в документе.

На 70 страницах представлены данные о взаимных подарках главы Белого дома и его супруги Джилл Байден, помощников в администрации американского президента, советников по национальной безопасности и других.

В частности, госслужащие и представители Узбекистана передали подарки с оценочной стоимостью 11485 долларов.

Фото: МИПТ.

Самим дорогим оказался подарок, переданный бывшим вице-премьером и министром инвестиций и внешней торговли, ныне руководителем Администрации президента Сардором Умурзаковым исполнительному директору Финансовой корпорации международного развития США (DFC) Адаму Болеру. Они встречались в Ташкенте в январе того года. По итогам мероприятия американскому гостю вручили лаковую шкатулку, три кошелька Gucci и ковёр размером 4×6 футов (1,2×1,8 м) общей стоимостью 4985 долларов.

Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиёева подарила первой леди США Джилл Байден шёлковый чапан в форме жакета стоимостью 440 долларов. Сообщается, что подарок был передан 25 июля 2021 года.

Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов 23 декабря вручил директору Совета национальной безопасности по Центральной Азии Эрику Руденшольду ковёр из шёлка стоимостью 2100 долларов.

Он также подарил Асель Робертс, американскому дипломату казахского происхождения, исполнявшей обязанности начальника протокола США с 20 января 2021 года по 3 января 2022 года, а также сотруднице протокола Дженнифер Вам по книге «Культура узбекской кухни» и по два куска маргиланской шёлковой ткани. Их стоимость оценивается в 1020 долларов (по 510 долларов за набор).

Бывший министр иностранных дел, ныне заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана Абдулазиз Камилов дарил своему коллеге, госсекретарю США Энтони Блинкену миниатюрную плитку с изображением охотников верхом на лошадях в деревянной раме стоимостью около 1900 долларов.





Экс-глава МИДа на встрече 1 июля 2021 года также вручил министру обороны США Ллойду Остину (на фото выше) шахматы из орехового дерева и альбом в подарочной коробке из кожзаменителя зелёного цвета. Подарок оценивается в 1040 долларов.