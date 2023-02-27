Прокуратура Каракалпакстана представила официальную информацию о наводнении 24 февраля в махалле «Кальтаминор» Турткульского района Каракалпакстана, сообщило УзА.

В тот день воды канала «Кальтаминор-1», протекающего через территорию махалли, вышли из берегов. Происшествие нанесло ущерб жилым постройкам и хозяйственным постройкам семи семей, проживающим здесь. В результате наводнения никто не пострадал.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям к 7:00 того же дня остановили утечку воды и освободили дворы и земельные участки от скопления воды.

На место происшествия прибыли ответственные лица Жокаргы Кенеса, Совета министров Каракалпакстана, прокуратуры республики и изучили обстановку.

Прокуратура Турткульского района возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления ирригационных систем «Пахта арна Найман» и Турткульского районного ирригационного отделения по статьям 203 (нарушение условий пользования водами или водоёмами), 207 (должностная халатность) и 229 (самоуправство) Уголовного кодекса Узбекистана.

«В рамках уголовного дела определено проведение экспертизы для выявления объёма ущерба, нанесённого гражданам», — говорится в сообщении.

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