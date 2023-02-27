В столице Болгарии Софии 26 февраля завершился 74-й международный турнир по боксу Кубок Странджа, где сборная Узбекистана завоевала 18 медалей — 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.
Всего в соревнованиях приняли участие 450 боксёров из 42 стран мира. В общем зачёте спортсмены из Узбекистана второй раз подряд заняли первое место, второе место заняла Болгария, а третье — США.
Золото:
-48 кг: Шодиёржон Меликузиев;
-51 кг: Хасанбой Дусматов;
-63.5 кг: Мужбилло Турсунов;
-67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев;
-71 кг: Саиджамшид Джафаров;
-86 кг: Шохджахон Абдуллаев;
+92 кг: Баходир Жалолов.
Серебро:
-54 кг: Миразизбек Мирзахалилов;
-60 кг: Адхамжон Мухиддинов;
-63.5 кг: Руслан Абдуллаев;
-67 кг: Бегзод Хамидов;
-48 кг: Саидахон Рахмонова.
Бронза:
-60 кг: Шункор Абдурасулов;
-60 кг: Дилшод Абдумуродов;
-63 кг: Хадичабону Абдуллаева;
-71 кг: Нурислом Исмоилов;
-75 кг: Хавасбек Асадуллаев;
-80 кг: Джасурбек Юлдошев.