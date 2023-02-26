Министерство иностранных дел Казахстана поприветствовало «мирный план» Китая по политическому урегулированию «украинского кризиса». Астана считает безальтернативным мирное решение проблемы на основе международного права и принципов Устава ООН. Казахстан призвал стороны конфликта к диалогу.

Как говорится в сообщении ведомства, позиция Китая «заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН».

«Выступаем за то, чтобы вовлечённые в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации», — отметили в МИД Казахстана.

Астана также поддержала ранее представленную Китаем концепцию инициативы глобальной безопасности. В сообщении отмечает, что у Казахстана и КНР схожие подходы к решению актуальных проблем современности.

Казахстан, как и Китай, открыто не осудил российское вторжение в Украину, при этом отказался признавать референдумы о присоединении Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины к России, а до этого — независимость так называемых «Луганской и Донецкой народных республик».

Как мы сообщали ранее, Китай представил свой план по урегулированию военного конфликта в годовщину ввода войск РФ на Украину, 24 февраля. Он состоит из 12 пунктов. Среди прочего в плане указаны требования прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек поставок.

Инициативу Пекина приветствовали в МИД России, отметив «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта». Там указали, что план во многом схож с предложениями Москвы по гарантиям безопасности, которые были представлены в конце 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложения Китая являются не мирным планом, а высказыванием своих мыслей насчёт конфликта. Он также отметил, что «хорошо, что Китай начал говорить» о конфликте на Украине, «другой вопрос, что стоит за словами». Он указал, что в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине, например по поддержке территориальной целостности.

По мнению президента США Джо Байдена, китайский план выгоден только России. «Путин аплодирует, так как же этот план может быть хорошим? Я не увидел в плане ничего указывающего на то, что там есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России», — подчеркнул он. По словам американского президента, сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании войны, «которая абсолютно несправедлива» для Украины, «просто нерациональна».