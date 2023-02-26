Распоряжением хокима Ташкентской области Зойира Мирзаева от 24 февраля временно исполняющим обязанности хокима Чирчика назначен первый заместитель хокима города Журъатбек Рахмонов.

Причиной называется ухудшение состояния здоровья хокима Даврона Хидоятова. Журъатбек Рахмонов — первый замхокима по вопросам финансов и экономики.

Даврон Хидоятов возглавляет Чирчик с ноября 2021 года. До этого он менее года был хокимом Ташкентской области, а в 2018—2021 годах — первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.