Что приготовить: блины на Масленицу

Блины на кефире, кружевные — на молоке и газированной воде, венгерские блинчики с мясной начинкой, с зеленью и начинкой из творожного сыра и красной рыбы — рецепты блинов на Масленицу от Zira.uz.