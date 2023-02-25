Блины на кефире

еда, зира

Если закончилось молоко, предлагаем рецепт блинов на кефире.

Пышные дрожжевые блины

еда, зира

Пышные, воздушные блины получаются из дрожжевого теста.

Кружевные блинчики

еда, зира

Классические блинчики на молоке с добавлением газированной воды.

Тонкие блинчики на молоке «в горошек»

еда, зира

Оригинальные блинчики «в горошек» отлично сочетаются с любой сладкой начинкой.

Венгерские блинчики с мясной начинкой

еда, зира

Классические венгерские блинчики с сочной мясной начинкой.

Тонкие шоколадные блинчики

еда, зира

Лёгкие в приготовлении тонкие блины для любителей шоколада.

Сырные блинчики с зеленью

еда, зира

Блины с сыром и укропом, который по желанию можно заменить на петрушку или кинзу.

Заварные блинчики на молоке

еда, зира

Попробуйте приготовить заварные блины на молоке.

Блины с зеленью и начинкой

еда, зира

Идеальное сочетание зелени и начинки из творожного сыра и красной рыбы.