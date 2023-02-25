Блины на кефире
Если закончилось молоко, предлагаем рецепт блинов на кефире.
Пышные дрожжевые блины
Пышные, воздушные блины получаются из дрожжевого теста.
Кружевные блинчики
Классические блинчики на молоке с добавлением газированной воды.
Тонкие блинчики на молоке «в горошек»
Оригинальные блинчики «в горошек» отлично сочетаются с любой сладкой начинкой.
Венгерские блинчики с мясной начинкой
Классические венгерские блинчики с сочной мясной начинкой.
Тонкие шоколадные блинчики
Лёгкие в приготовлении тонкие блины для любителей шоколада.
Сырные блинчики с зеленью
Блины с сыром и укропом, который по желанию можно заменить на петрушку или кинзу.
Заварные блинчики на молоке
Попробуйте приготовить заварные блины на молоке.
Блины с зеленью и начинкой
Идеальное сочетание зелени и начинки из творожного сыра и красной рыбы.