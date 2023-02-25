24 февраля около 16:08 на АГНКС (метан) New Power в Карши во время заправки взорвался газовый баллон в автомобиле Nexia-3.

Как сообщило управление по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области, в результате взрыва была полностью разрушена задняя часть автомобиля.

Пожара на месте не было, пострадавших нет, говорится в сообщении.





В МЧС Узбекистана призвали водителей вовремя проводить технический осмотр автомобиля и соблюдать требования безопасности.

Взрывы газобаллонного оборудования в автомобилях происходят в Узбекистане регулярно. В августе прошлого года в Сырдарье из-за взрыва баллона в автобусе погибли шесть человек. В том же месяце в Кашкадарье взорвалось ГБО, установленное на Nexia, а в Джизакской области — на «Жигулях». В 2021 году в результате 14 взрывов и 2 пожаров погибли 14 человек и пострадали 9.

Сенат неоднократно поднимал тему безопасности автомобилей с ГБО и заправки автомобиля сверх установленной нормы, а также направлял запрос в правительство по этой проблеме. В сентябре в Сенате предложили лишать газовые заправки лицензий при заправке автомобиля сверх нормы.