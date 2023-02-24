Центральный банк Узбекистана предлагает внести поправки в положение о требованиях адекватности капитала коммерческих банков. Проект вынесен на обсуждение до 7 марта.

Регулятивный капитал — это капитал, которым должен располагать банк в соответствии с требованиями регулирующих органов для покрытия возможных потерь, способных возникнуть вследствие принимаемых рисков. Он состоит из капитала первого и второго уровней. Капитал первого уровня должен составлять 50% и более от регулятивного капитала. В структуру капитала первого уровня включается простые акции, некумулятивные бессрочные привилегированные акции, добавленный капитал (излишки капитала), нераспределенная прибыль, долю меньшинства владельцев акций в акционерных счетах консолидированных предприятий и резерв на девальвацию.

Сегодня из капитала первого уровня вычитается сумма всех инвестиций в капитал неконсолидированных хозяйствующих субъектов, в том числе долговые обязательства, которые образуют капитал таких хозяйствующих субъектов. Регулятор предлагает, в виде исключения, не включать сюда инвестиции, осуществлённые до 1 декабря 2023 года для финансирования запуска возобновляемых (энергосберегающих) источников энергии, в том числе крупных солнечных и ветряных электростанций, солнечных панелей и малых фотоэлектрических станций.

Кроме того, Центробанк предлагает обнулить риски по кредитам, выделяемых до 1 декабря 2023 года для финансирования строительства объектов ВИЭ, в том числе крупных солнечных и ветряных электростанций, солнечных панелей и малых фотоэлектрических станций.

Балансовые активы подразделяются на пять групп по степени риска: 0-, 20-, 50-, 100- и 150-процентные. Относительный риск различных категорий активов зависит от типа лица, принявшего на себя обязательства, и характера гарантии или залога. Например, наличность несёт в себе 0% риска, тогда как коммерческие кредиты относятся к категории со 100% риском. Это означает, что коммерчески кредиты должны полностью поддерживаться определённой суммой капитала.

Возможные последствия

Финансист Отабек Бакиров считает, что если будет принято такое решение, то в 2024 году Узбекистан может столкнуться с двухзначными цифрами по проблемным кредитам (NPL), поскольку эти кредиты на ВИЭ не будут отличаться от тех льготных кредитов, которые выделяются для коммунальной сферы (ТСЧЖ и управляющих компаний) и семейного предпринимательства. На 1 января 2023 года этот показатель составляет 3,6% (13,99 трлн сумов).

По его мнению, ситуацию может усугубить отсутствие технико-экономического обоснования и параметров строительства будущих солнечных электростанций.

«Потому что процесс принятия решений, финансирования, оформления закупок и поставок полностью находится в ведении государства и органов власти. Оценка риска и рыночное измерение полностью опущены», — отметил он.

Финансист назвал «экономическим популизмом» обнуление рисков на кредиты, выделяемых на финансирование объектов ВИЭ до 1 декабря 2023 года.

«Центральный банк не должен делать такие предложения в угоду правительству, а должен фактически сдерживать правительство от таких действий. Кроме того, установление нулевого уровня риска для активов с высоким профилем риска полностью противоречит стандартам Базеля III Базельского комитета», — указал он.

«Газета.uz» направил запрос в Центральный банк и ожидает ответа.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля сообщил, что на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте планируется направить 1 млрд долларов. В частности, на зданиях многоэтажных жилых домов, объектов социальной сферы, государственных органов и частных предприятий, территории промышленных зон, автопарковок и крупных водных сооружений будут установлены солнечные панели.

16 февраля президент подписал постановление об ускорении внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году. Документ вводит с 1 мая требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши сдаваемых в эксплуатацию многоэтажных жилых домов.

С 1 апреля физические и юридические лица, установившие оборудование для возобновляемых источников энергии мощностью до 100 кВт, с апреля освобождаются от уплаты налога на имущество в виде этого оборудования, налога на землю, занятую под него, и налога на прибыль, получаемую от продажи сгенерированной энергии.

При этом СМИ стали получать сообщения о том, что в Андижанской и Навоийской областях предпринимателей и жителей заставляют устанавливать солнечные панели, в том числе за счёт кредитов. Хокимияты заявили, что работа проводится «без принуждения», домохозяйствам объясняют преимущества альтернативной энергетики. Для установки панелей предлагают льготные кредиты.