В социальных сетях распространились видео, где десятки подростков в Ташкенте во время массового шествия кричат «Аслам — сила». «Газета.uz» изучила ситуацию.

Кто такой Aslamboi?





Асламбек Бахромов (2004 года рождения), популярный стример онлайн-игры PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds), выступает под псевдонимом Aslamboi. У него на момент публикации 376 тысяч подписчиков в YouTube и 136 тысяч в Instagram.

Он проводит прямые трансляции своих игр, которые могут длиться до 10−11 часов, а также выступает за киберспортивную организацию Energy Gaming.

Что произошло?





В своём Instagram Асламбек Бахромов сообщил о планах встретиться с фанатами 25 февраля в 15:00 в Magic City. К его приходу на месте собрались свыше 100 молодых людей.

На видео, распространившихся в сетях, сотрудники Национальной гвардии силой уводят его с места встречи.

По данным ГУВД Ташкента, Асламбек Бахромов, житель Джизакской области, организовал встречу с фанатами в развлекательном комплексе Magic City, где хотел раздать подарки.





«На встрече собрались около 130−140 несовершеннолетних детей и нарушили общественный порядок, подняв шум. Сотрудники Национальной гвардии и органов внутренних дел, несущие службу в этом месте, забрали А. Бахромова в ОВД с целью предотвращения беспорядков и проведения разъяснительной работы. Пока сотрудники увозили А. Бахромова, несколько несовершеннолетних последовали за ним до машины. Затем все собравшиеся разошлись», — говорится в сообщении.

При этом в соцсетях распространились видео, где группа подростков следует по неизвестному маршруту и кричат «Аслам — сила». Очевидцы сообщают, что молодые люди также требовали освобождения стримера.

Сам Бахромов в своём Telegram сообщил, что 3−4 дня может быть вне игры.

По данному факту УКД ОВД Чиланзарского района оформило административный протокол по статье 201 КоАО Узбекистана (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций / влечёт наложение штрафа от 60 до 80 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток). Документы направлены в районный суд.