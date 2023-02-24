Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) проанализировали изменения в пассажирских перевозках по видам транспорта в Узбекистане за 2017−2022 годы.

Количество пассажиров, перевезённых всеми видами транспорта в Узбекистане, увеличилось с 5,7 млрд человек в 2017 году до 6,9 млрд человек в 2022 году, а пассажирооборот вырос со 130 млрд до 144,7 млрд пассажирокилометров.

В 2022 году доля автомобильного транспорта в общем количестве перевезённых пассажиров составила 97,5%, или 6,5 млрд человек против 5,3 млрд человек в 2017 году. В свою очередь, пассажиропоток на автомобильном транспорте увеличился со 117,7 млрд до 129,2 млрд пассажирокилометров соответственно.

Количество пассажиров, пользующихся метрополитеном, выросло в два раза, с 61,6 млн до 136,7 млн человек. Пассажиропоток также вырос в два раза с 459,1 млн до 996,8 млн пассажирокилометров.

За 2017−2022 годы количество пассажиров, перевезённых воздушным транспортом, выросло почти в два раза, с 2,2 млн до 4,1 млн человек. В то время как пассажирооборот на данном виде транспорта повысился с 7,5 млрд до 10,9 млрд пассажирокилометров.

В ИПМИ напомнили, что для развития услуг пассажирских перевозок до 2026 года в Узбекистане планируется охватить 95% населённых пунктов общественным транспортом и открыть 278 новых автобусных маршрутов, удвоить пропускную способность 11 международных аэропортов в регионах, а также постепенно увеличить долю частных авиакомпаний и лоукостеров на местных маршрутах до 25% и увеличить общую протяжённость метро до 157 км и довести количество станций до 74 единиц.