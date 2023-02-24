Сотрудники Международного института управления водными ресурсами (ИВМИ) в Узбекистане создали информационную онлайн-панель для оценки климатических рисков из-за жары, паводков и засухи. Она показывает данные по осадкам, температуре и испаряемости за период с 1981 по 2022 год. Инструмент позволяет просматривать параметры как для Узбекистана, так и для стран Северной Африки — Египта, Марокко, Судана и Ливана.

«Наша миссия — это поиск проверенных на местах, обоснованных решений по управлению водными и земельными ресурсами, особенно в развивающихся странах, достижение водной безопасности, переход от уязвимости к устойчивости», — рассказал «Газете.uz» страновой менеджер представительства ИВМИ по Центральной Азии Ойтуре Анарбеков.

Для стран региона Центральной и Западной Азии и Северной Африки (CWANA), где проблема сельского хозяйства стоит особенно актуально, это поможет спрогнозировать сроки проведения посевных работ, а также определить, что лучше сеять в каждом конкретном регионе, сказал Ойтуре Анарбеков.

Изменение климата особенно остро ощущается в регионе Центральной Азии. Проблема серьёзно влияет на средства к существованию людей, продовольственные системы и окружающую среду. При этом в регионе почти отсутствуют решения для снижения климатических рисков, а цифровизация сельского хозяйства в регионе отстаёт, сказал региональный исследователь представительства ИВМИ по Центральной Азии Зафар Гафуров.

«От этого страдают фермеры. Производители, особенно мелкие фермеры, часто не имеют доступа к соответствующим инструментам и услугам по управлению информацией о климатических рисках. Они редко расширяют бизнес из-за отсутствия благоприятных условий», — пояснил Зафар Гафуров.





Кроме фермеров, онлайн-панель будет полезна институтам, консалтинговым компаниям и метеорологам. Все данные находятся в открытом доступе и бесплатны для пользователей.

В онлайн-панель можно ввести интересующие период времени, страну и область. Программа выведет данные и графики, которые можно скачать в удобном формате и распечатать.

«Проблема в том, что в Узгидромете большинство данных до сих пор в аналоговом виде: бумаги, архивные карточки, выписки, хотя кое-что есть и в электронном. А здесь собраны все данные с 1981 года не только по Узбекистану, но и по странам Центральной Азии и Северной Африки в электронном виде, всё моментально рассчитывается», — рассказал Зафар Гафуров.

Сотрудники института уже получили запросы на свою программу из-за рубежа.

«В Марокко, где условия сельского хозяйства тоже сложные, нашу панель хотят совместить со своими данными по испарению, чтобы вести тепличное хозяйство, которое позволит сохранять испаряющуюся влагу», — отметил Ойтуре Анарбеков.





В течение этого года специалисты адаптируют компьютерную версию под мобильные устройства и переведут панель на другие языки. В этом году команда разработчиков намерена дополнить свою панель прогнозированием рисков на 10−30−50 лет.

«Это позволит понять, какие риски ждут регионы в будущем, как скорректировать сельское хозяйство, на что обращать внимание», — сказал Зафар Гафуров.