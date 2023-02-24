Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе общения с курсантами Высшего военного авиационного училища в Карши в пятницу упомянул недавние выступления президентов России и США.

Как мы писали, верховный главнокомандующий пообедал вместе с курсантами в столовой училища. Понаблюдал за спортивными и учебными занятиями. Затем в небе над училищем пролетела военная авиация — истребители, штурмовики, транспортные самолёты и боевые вертолеты.





На видео, которое опубликовал заместитель руководителя Администрации президента Комил Алламжонов, Шавкат Мирзиёев отмечает важность совершенствования деятельности училища, в том числе реализации совместных образовательных программ с зарубежными учреждениями.

«Думаю, нужно создать совместный институт [с Республикой Корея] для подготовки кадров и для военных, и для гражданских. В своё время у нас были кадры, научная база, научный потенциал был — всё похоронили и ничего другого не создали… Мы же увеличиваем [число] аэропортов, „крылья“ привозим, а курсантов готовить не умеем», — сказал президент.

По его словам, на базе аэродрома «Карши-Ханабад» создана научная база, теперь нужно развивать инженерные навыки у слушателей училища.

Президент подчеркнул, что мир в стране зависит от Министерства обороны и от квалифицированных военных со знаниями.

«Все всё равно услышат, как воспитывают вас, кто и как преподаёт, на каких летательных аппаратах вы проводите испытания. Вы говорите о 50 [лётных] часах. Ветераны говорят, что в их время было максимум 20 часов. Почему? Не было условий, не было возможностей, не было средств», — сказал президент.

Глава государства в разговоре также упомянул недавние выступления президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

«Если вы вчера смотрели телевизор, то наверняка видели обращение Путина, обращение Байдена. Конечно, и наше, и ваше мировоззрение должно измениться. Поскольку для того, чтобы любое государство могло думать о своём суверенитете, о мире, об интересах своего народа, должна быть сильная оборона. Если оборона сильна, то государство заставит уважать себя. А это зависит от ваших знаний», — подчеркнул президент.





Шавкат Мирзиёев попросил курсантов «не терять ни минуты времени зря» и работать над собой, повышать уровень знаний, осваивать вместе со специальностью иностранные языки и современные технологии.

«О силе каждого государства говорит его оборона. Оборону обеспечивают такие, как вы, образованные, целеустремлённые, стойкие военные, инженеры и лётчики. Чтобы быть достойными этого звания, вам необходимо постоянно учиться, работать над собой и всесторонне оттачивать навыки», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он дал ответственным лицам указания по укреплению воздушной обороны исходя из наблюдающихся в мире вызовов. Кроме того, президент поручил наладить экспериментальную сборку беспилотных летательных аппаратов.