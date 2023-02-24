Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал статью-мнение, приуроченную к годовщине начала российского вторжения в Украину.

По его словам, 24 февраля 2022 года «навеки запомнится как день, когда Россия начала жестокое, неспровоцированное и противозаконное вторжение в Украину».

«Оно было и остаётся примером агрессии чистой воды и явного нарушения Устава ООН. Эта война — не „чисто европейский вопрос“ и не „борьба Запада против всех“. Она решает, в каком мире мы все хотим жить, ведь никто не может быть в безопасности в мире, где незаконное применение силы ядерной державой и постоянным членом Совета безопасности ООН можно как-то „нормализировать“. Поэтому действие международного права нужно обеспечивать везде, чтобы защищать всех от силовой политики, шантажа и военных нападений», — отметил Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что «Россия продолжает каждый день нарушать Устав ООН, создавая своей империалистской политикой опасный прецедент для всего мира».

«Каждый день Россия продолжает убивать ни в чем не повинных украинских женщин, мужчин и детей, осыпая города и гражданские объекты градом ракет. Каждый день Россия продолжает сеять ложь и фабрикации», — заявил дипломат.

По его мнению, для Европейского союза и его партнёров не существует альтернатив продолжению реализации «тройной стратегии» — поддержки Украины, давления на Россию с целью заставить ее прекратить незаконную агрессию и помощи остальному миру в борьбе с ее негативными последствиями.

«Этим мы и занимаемся уже год, причём успешно. Мы приняли беспрецедентные санкции, сократили свою зависимость от российского ископаемого топлива, в плотном сотрудничестве с основными партнёрами на 50% сократили прибыли от продажи энергоносителей, за счёт которых Кремль финансирует свою агрессию. Работая вместе, мы также сглаживаем для мира ее вторичные эффекты и наблюдаем снижение цен на продовольствие и энергоносители, частично достигнутое за счёт наших „коридоров солидарности“ и Черноморской зерновой инициативы», — перечислил глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррель также указал, что ЕС впервые в истории осуществляет поставки вооружений подвергшейся нападению стране. Более того, сейчас ЕС является ведущим источником обучения вооружённых сил Украины, чтобы они смогли защитить свою страну, сказал представитель Евросоюза.

Дипломат отметил, что ЕС также ведёт работу «по привлечению к ответственности виновников совершаемых Россией военных преступлений».

«Украина проявляет удивительную стойкость — частично благодаря нашей поддержке. А Россия становится более изолированной благодаря общемировым санкциям и международному осуждению подавляющим большинством стран Генеральной ассамблеи ООН. Нашей общей целью была и остаётся победа демократической Украины, изгнание захватчиков, полное восстановление ее суверенитета, а вместе с ним и международного правопорядка», — написал он.

По его словам, «агрессивный ревизионизм России и ее дестабилизирующая деятельность в целом представляют собой общемировую угрозу, которая затрагивает и страны Центральной Азии».

«Мы уже видели, как работает российская машина пропаганды, стремящаяся всколыхнуть прошлое и прилагающая усилия промышленных масштабов для информационных манипуляций и иностранного вмешательства. Поэтому ЕС противодействует этой угрозе и рассчитывает здесь на поддержку партнёров», — отметил Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что в более широком смысле «российское вторжение подчёркивает необходимость как Европы, так и Центральной Азии избегать чрезмерной зависимости».

«Соответственно, нужно расширять наше сотрудничество. Обе стороны заинтересованы в развитии жизнестойкого и открытого общественного строя, обеспечении экологичного восстановления экономики и „зелёных“ преобразований, в защите нашего населения от таких угроз его безопасности, как терроризм, а также торговля наркотиками, оружием и людьми», — заявил он.

Кроме того, ЕС хочет, чтобы регион был открытым пространством для целей инфраструктурной сопряжённости и сотрудничества, указал дипломат.

Жозеп Боррель считает, что «история и правосудие на стороне Украины».

«Но чтобы ускорить ход истории и добиться правосудия, нужно активнее проводить нашу „тройную стратегию“. Мы понимаем, что это коллективная задача. Поэтому ЕС призывает всех своих партнёров действовать в духе общей ответственности, чтобы не позволить агрессии и обеспечить торжество международного права», — призвал он.