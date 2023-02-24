О том, что многочисленные стройки, вырубка деревьев, осушение водоёмов и отсутствие полива улиц внесли свою лепту в повышение уровня пыли в Ташкенте, говорилось уже много раз.

После морозов этой зимы пыли визуально стало больше — от разбитого асфальта на улицах, крошащегося бетона во дворах и на тротуарах, а также грунта, который раскидывали на улицы в снежные дни. Обочины многих улиц до сих пор покрыты грязью и мелкими камнями, которые поднимаются в воздух клубами пыли, когда по ним проезжают машины.

Власти регулярно заверяют, что качество воздуха в городе не такое уж плохое. Согласны ли с этим жители? Мы спросили горожан о проблеме пыли на одной из загруженных улиц столицы Узбекистана.