В кадры фотоловушек, установленных в Гиссарском, Зааминском и Кызылкумском заповедниках, регулярно появляются животные, некоторые из которых занесены в Красную книгу Узбекистана. Министерство природных ресурсов делится ими.

Гиссарский заповедник

В объектив фотоловушки попал снежный барс.

Снежный барс занесён в Красную книгу Узбекистана и список Международного союза охраны природы. Он является локально распространённым видом, находящимся на грани исчезновения.

Животное ведёт очень скрытный образ жизни и активно в сумеречное время, днём укрывается в пещерах, расщелинах скал. Снежные барсы размножаются раз в два года и совершают сезонные вертикальные миграции вслед за дикими копытными.

Фотоловушки запечатлели и сибирских горных козлов, которые обычно живут в высоких труднодоступных горах.

Здесь их постоянное место обитание этих животных. По словам сотрудников заповедника, благодаря принятым мерам по охране горных козлов ожидается увеличение их количества.

Кызылкумский заповедник

Камышовый кот также попал в объектив фотоловушки.

Обычно они обитают в зарослях в среднем и нижнем течениях Амударьи и в прибрежной зоне водоёмов.

В водах Амударьи можно увидеть и диких уток. Минприроды опубликовало видео.

Зааминский заповедник

В фотоловушкку в Заамине попал одинокий волк, выбирающий место для отдыха. Он оглядывается и пытается избежать опасности.

У волков отличный слух и зрение, что помогает им хорошо видеть в темноте.

Чаткальский заповедник

Минприроды опубликовало кадры, на которых появилась туркестанская рысь.





Животное обитает в открытых лесах и степях, а также встречается на скалистых холмах и горах пустынных регионов Центральной Азии. Активность проявляет в основном ночью, иногда — днём, а в остальное время прячется в густых зарослях.

Туркестанская рысь включена в список Международного союза охраны природы и Красную книгу.