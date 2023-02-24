Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Кашкадарьинскую область посетил Высшее военное авиационное училище в Карши, сообщили в пресс-службе главы государства.

Шавкат Мирзиёев пообедал с офицерами и курсантами в столовой учебного заведения за дружеской беседой, отметили в пресс-службе.

Президент также ознакомился с боевой подготовкой курсантов.

Высшее военное авиационное училище по решению президента от 5 июля 2019 года было переведено из Джизака в военный городок в Карши.

Фото

визит президента, высшее военное авиационное училище, кашкадарья

визит президента, высшее военное авиационное училище, кашкадарья

визит президента, высшее военное авиационное училище, кашкадарья

визит президента, высшее военное авиационное училище, кашкадарья

визит президента, высшее военное авиационное училище, кашкадарья

визит президента, высшее военное авиационное училище, кашкадарья