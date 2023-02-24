Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Кашкадарьинскую область посетил Высшее военное авиационное училище в Карши, сообщили в пресс-службе главы государства.

Шавкат Мирзиёев пообедал с офицерами и курсантами в столовой учебного заведения за дружеской беседой, отметили в пресс-службе.

Президент также ознакомился с боевой подготовкой курсантов.

Высшее военное авиационное училище по решению президента от 5 июля 2019 года было переведено из Джизака в военный городок в Карши.

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