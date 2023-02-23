Решением Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов 1-й проезд Амира Тимура в махалле «Буюк Турон» Юнусабадского района переименован в улицу Усмана Насыра, а прилегающая к ней безымянная улица получила название 1-го проезда Усмана Насыра, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Эта улица соединяет проспект Амира Темура и улицу Олой бозори, а прилегающая — тянется от неё к улице Шахрисабз.

Как отмечается в сообщении, это сделано во исполнение постановления президента Узбекистана от 10 февраля 2022 года «О широком праздновании 110-летия со дня рождения выдающегося поэта, переводчика и драматурга Усмана Насыра».

Напомним, в Ташкенте с 1991 по 2010 год уже была улица, которая носила имя поэта Усмана Насыра. Однако позже, в соответствии с решением хокима Ташкента от 28 апреля 2010 года улице Усмана Насыра было возвращено её прежнее название — Шота Руставели. Памятник грузинскому поэтому был установлен в сквере на этой улице в 1987 году.