— Мы с вами беседуем накануне годовщины начала войны. Расскажите, пожалуйста, с чем ваша страна подходит к этой дате?

— Хочу внести поправку: с начала войны прошёл не один год. Украина вовлечена в войну уже девять лет, начиная с 2014 года, когда Россия попыталась аннексировать Крым, когда были захвачены территории Донецкой и Луганской области. Это уже была война против Украины, — когда Российская Федерация формировала отряды наёмников, отправляла их и оружие на территорию Украины, объясняя, что они приходят защищать «русский мир» и традиции граждан, готовых создавать свои государственные образования. Это была война на постоянную дискредитацию и истощение.

Украинская власть много делала для того, чтобы прекратить эту войну. Был инициирован переговорный процесс в Нормандском формате, работала трехстороння контактная группа в Минске, бесчисленные консультации на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы… Россияне нас постоянно обвиняли в том, что мы от чего-то отказываемся, что мы не хотим идти навстречу и так далее. Но ведь эти обвинения беспочвенны.

В 2019 году после своего избрания президент Владимир Зеленский предложил программу урегулирования этого военного конфликта. В Париже был согласован поэтапный план, было принято решение об открытии переходов с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, о создании условий по прекращению войны.

Украинская сторона выполнила все свои обязательства, но в ответ мы не увидели ни единого шага навстречу. Реальных действий от Москвы не последовало. Несмотря на это, президент Зеленский неоднократно предлагал личную встречу с президентом России для того, чтобы обсудить эти вопросы, найти взаимопонимание и прекратить войну.

А потом появилась и начала активно обсуждаться информация о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение. Хотя российские политики заверяли в обратном, говорили: «Нет, нет нет, мы не будем воевать против Украины». Все заверения кончились вероломным нападением на территорию Украины. Это не спровоцированная война, которая ничем не оправдана, с целью подчинить себе территории Украины.

То, что произошло за год, я думаю, известно всему миру. Ожидали, что Украина сможет выстоять только три дня. Но сейчас все наши партнёры в мире говорят о скорой победе Украины и прогнозируют, что Украина сможет освободить свою территорию и прекратить кровавую войну, которая началась в географическом центре Европы. Украина за этот год смогла убедить не только наших постоянных партнёров, но и даже вероятных партнёров России в том, что сражается за свободу, за демократию и за защиту своей территории.

В 1991 году, когда распался Советский союз, на постсоветском пространстве были созданы новые государства, включая Украину и Узбекистан. Мы хотели строить мирные, добрососедские отношения. Украина заключила с Россией договоры о дружбе и сотрудничестве, договор о границе, экономические договора и так далее.

Более того, по настоянию России в 1994 году Украина отдала один из самых больших потенциалов ядерного оружия в обмен на безопасность. Нас заверили, что этот шаг необходим для мира в Европе, и мы пошли на него. В Будапеште был подписан меморандум, согласно которому члены Совета безопасности ООН, и прежде всего Россия, выступили гарантами ненападения, защиты суверенитета и территориальной целостности украинского государства. А 20 лет спустя Россия развязала войну.

Такое поведение в международных отношениях недопустимо: оно несёт угрозу не только безопасности отдельных стран, но и подрывает миропорядок в целом. В таких условиях ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности.

Но ведь недаром говорят: что не убивает — делает вас сильнее. За этот год мы научились воевать, выживать, создавать международные коалиции и идти к победе, несмотря ни на что. Если в феврале 2022 года нам были готовы помочь оружием единицы, то на девятом заседании группы Рамштайн 54 страны мира подтвердили готовность оказать помощь, чтобы прекратить войну, дать Украине для этого все необходимые средства.

Мы сегодня видим консолидацию не только украинского общества — украинское общество консолидировано с самого начала этой агрессии в борьбе за защиту своей территории, — но и консолидацию G7, Европейского союза и мировых государств, которые видят, что Украина сражается за свою свободу и защищает свою территорию. Лишь один факт: 143 государства проголосовали за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН в поддержку территориальной целостности Украины. Глобально это уровень нашей поддержки в мире на сегодняшний день.





Война сегодня фактически ведётся в режиме онлайн и с регулярностью через день или неделю мы видим налёты ракет на мирных граждан Украины, на торговые центры, на жилые дома. С 10 октября российские войска системно бомбят Украину ракетами «Калибр», «С-300», уничтожается гражданское население и социальная инфраструктура — всё это с тем, чтобы население потребовало от правительства заключить мир на российских условиях. Одна проблема — с украинцами это не работает. На нас нельзя так просто «надавить». Несмотря на обстрелы и жертвы, 89% населения страны выступают за то, чтобы освободить Украину от агрессора и построить демократическое государство.

Российская агрессия против Украины принесла множество жертв, в том числе человеческих — тысячи гражданского населения! Уничтожены более 60 тысяч домов и более 700 учебных заведений. Разбомблена энергетическая инфраструктура почти во всех регионах страны. И в этой связи мы видим падение экономических возможностей Украины. Примерно на 30% стал меньше ВВП Украины, поскольку многие предприятия не могут работать в нормальном режиме.

Но наше население и власти смогли сплотиться и адаптироваться: армия сражается на фронте, бизнес продолжает держать экономику на плаву, люди работают, дети ходят в школу. Врачи, учителя, энергетики вносят свой вклад. Государственный аппарат стойко реагирует на кризисные ситуации, система не только остаётся управляемой, она становится с каждым месяцем все прочнее.

Приведу лишь один пример: на 1 января 2022 года валютные резервы Украины составляли почти 31 млрд долларов. К июлю они сократились до 22,8 млрд, но уже к декабрю 2022 года подросли почти до 28 млрд. Как видите, разница там совсем небольшая. То есть идёт адаптация. Мы практически возобновили экспорт сельского хозяйства довоенного уровня в декабре и собрали за прошлый год 26,6 миллиона тонн пшеницы. Это очень высокий результат. С этим мы подошли к окончанию прошлого года и надеемся, что война закончится в этом году. Закончится нашей победой.

— Расскажите, пожалуйста, как вы встретили 24 февраля 2022 года, находясь вдали от родины, что испытывали? Возвращались ли вы домой в течение прошедшего года и какой вы нашли свою страну?

— Это был шок для всех. Шокировало не столько само нападение как таковое, ведь разговоры о нем с разной интенсивностью велись довольно давно. Шокировал размах. Мы знали о таком сценарии, однако считали его маловероятным. Для нас уже тогда было очевидным, что с военной точки зрения он абсолютно лишён смысла, и события последующих месяцев только подтвердили наш анализ. Однако мы чётко понимали, что эскалация неизбежна, учитывая количество войск, стянутых к нашим границам и степень накала российской пропаганды.

Чтобы донести нашу позицию, я встретился с руководством Министерства иностранных дел Узбекистана 16 февраля 2022 года. Во время встречи я говорил о том, что, по нашим данным, ожидается военное нападение или война против Украины. Никто не хотел в это верить, собеседники говорили, что это все глупости, и никто на это не решится, потому что все понимают, какими катастрофическими будут последствия. Нам тоже хотелось верить в лучшее, но мы знали, что Россия готовилась к этой войне последние восемь лет, поэтому мы тоже готовились — к обороне.

Для нашего посольства это был настоящий вызов. От нас требовалось работать в экстремальных условиях войны: оперативно доносить информацию узбекской стороне, чётко формулировать наши запросы по оказанию помощи, сделать все возможное, чтобы Узбекистан не только сохранил свой нейтралитет, но и воспользовался своим влиянием на международной арене для содействия мирному урегулированию этого вооружённого конфликта.

И нас услышали. Я очень рад, что в марте 2022 года господин [Абдулазиз] Камилов (министр иностранных дел Узбекистана на тот момент — ред.) публично объявил о позиции Узбекистана. Позиция вашей страны в том, чтобы оказывать содействие по решению этой проблемы политико-дипломатическим путём, — она важна.

Что касается эмоций, они очень сложные, комплексные. Тяжело говорить о чувствах, которые вызывают сообщения об убийствах, о кровавом насилии, о бомбёжках городов, об уничтожении детских домов, о депортации украинских граждан, разделении украинских семей, детей.

Россия нас постоянно и абсолютно безосновательно упрекает в нацизме, видит свою задачу в «денацификации», твердит о какой-то эфемерной военной угрозе, которая якобы исходила от Украины для России… Все это оправдания и поводы. Единственной угрозой, которая исходила от Украины, был потенциальный успех нашего общественного и экономичного развития.

Украина — это источник человеческого капитала, центр технологического развития, культурная колыбель, креативный двигатель искусства. И мы не готовы положить свою свободу, демократию и независимость на алтарь империи, которую хочет воссоздать Россия. Мы не готовы обречь будущие поколения украинцев на прозябание в абсолютно неконкурентной форме государства.

На самом деле, это не война за территорию как таковую, это война за будущее, за будущее место в мире, за те ценности и принципы, которые мы оставим нашим детям, за то, каким они будут видеть этот мир и себя в этом мире. Это экзистенциальная война. Мы не можем ее проиграть, иначе нас сотрут с карты мира. Украинцы это понимают.





Я был дома в декабре прошлого года, на конференции послов. Само мероприятие проходило в Киева, но нам организовали и поездку в Николаев, город на юге Украины, который российские войска не смогли взять за полгода войны. Нас привезли к Университету кораблестроения, в который попало несколько ракет. В это время зазвучала воздушная тревога, и мы ушли вниз, в подвал. Но знаете, что мы увидели при этом? Я не могу сказать, что можно привыкнуть к войне. Война — это страшно, особенно когда гибнут молодые ребята, это трагедия для всей нации, поскольку эти люди могли бы стать активными строителями нашей страны.

Мы увидели, что в людях нет отчаяния, нет страха. Они сидят по 10 часов во время воздушной тревоги в бомбоубежищах, выходят из них и продолжают работать. Создают стартапы. Те, кто не могут производить товары под бомбардировками, переводят производство в другие страны, отправляют эту продукцию для реализации в Украину в том числе. Преподаватели читают лекции для студентов дистанционно.

Поэтому, если говорить о чувствах, которые я испытываю — это, прежде всего, гордость за свой народ, своего президента, свои Вооружённые силы. Они идут на большие жертвы, и мы понимаем, что война не закончилась и нас ещё ждут потери и утраты. Но свобода бесценна, она стоит этих жертв. Мы отстроим государство — процветающее, европейское, с теми ценностями, которые всегда характеризовали Украину.

— Получает ли Украина поддержку от Узбекистана и какую?

— Узбекистан оказал нам гуманитарную помощь, и я очень признателен правительству за ее предоставление. К большому сожалению, последнюю партию мы получили в апреле прошлого года. Мы регулярно направляем запросы о помощи в сфере энергетики, в гуманитарной сфере. Очень надеюсь, что наши запросы найдут положительный ответ, и ваша страна не только продолжит нам помогать, но и расширит номенклатуру передаваемой товаров, продукции, в которой мы сейчас нуждаемся.

Годы, проведённые послом Украины в Узбекистане, говорят о том, что узбекистанцев нельзя назвать безразличными людьми. Поэтому я сохраняю надежду на помощь от узбекского народа в тяжёлый для Украины час.

Мы ценим, что Узбекистан подтвердил приверженность территориальной целостности Украины. Эта важная позиция является основой для возвращения мира. Если вы за территориальную целостность Украины и против войны, значит мы идём с вами единым фронтом, который выступает за общечеловеческие ценности. Это очень важно.

— Собирает ли само посольство гуманитарную помощь?

— Да, мы открыли счёт для оказания помощи Украине и обращали внимание, что средства этого счета будут использованы искючительно на социальные проекты. Собрали за три месяца определённую сумму — незначительную. Но, насколько мне известно, многие граждане Узбекистана, предприниматели, оказывают помощь напрямую своим друзьям, партнёрам, с которыми они сотрудничают. Счёт открыт, он действует и сейчас.

Кроме того, в Украине создана платформа UNITED24, где можно одним кликом отправить материальную помощь для страны. Я знаю, что многие и пользуются этой возможностью. Деньги идут в общий фонд, который используется для восстановления Украины, в том числе и инфраструктуры, особенно больниц, школ, детских домов, высших учебных заведений.

— Похоже, что сейчас лейтмотивом отношений Узбекистана и Украины является экономика. Несмотря на сложности с логистикой, мы ищем новые пути обмена товарами. В каком в целом состоянии сейчас наши экономические отношения? Чем мы торговали до войны и чем торгуем сейчас, когда не все производства Украины функционируют?

— Многие группы товаров, которые шли в Узбекистан, продолжают идти, и это товары аграрной сферы, в первую очередь, — это масло, сахар, поставки которого Россия потом заблокировала, это оборудование для производства пива, воды, переработки фруктов, овощей, молока, небольшие мобильные заводы для пищевого производства. К примеру, компания Pure Milky использует оборудование, которое было произведено в Украине.

Конечно, есть и сложности. Остановлен экспорт чёрных металлов, остановлен экспорт оборудования для железной дороги, поскольку в Запорожье несколько предприятий, которые его производили, были разбомблены. Но многие торговые связи восстанавливаются и активно работают.

Не сказал бы, что наши отношения ограничиваются экономикой. В этом году я несколько раз встречался с руководством МИД Узбекистана. Мы обсуждаем актуальные вопросы двусторонней повестки. И очень важно, что наше сотрудничество на международных площадках остаётся актуальным, активным. Да, есть определённая позиция Узбекистана, и мы к ней относимся с пониманием.

Сейчас мы в ожидании 11-й чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой будет рассматриваться резолюция по «формуле мира» президента Украины. Мы передавали узбекской стороне содержание этой формулы, чтобы вы рассмотрели возможность присоединения к одному из пунктов. Там много вопросов, они касаются энергетической, продовольственной, экологической безопасности.

Ранее также президентом Украины была предложена программа Grain from Ukraine («Зерно из Украины») для стран Глобального юга. Мы предложили узбекской стороне стать участником этой программы и закупить зерно для помощи Афганистану, которому Узбекистан постоянно оказывает гуманитарное содействие.

Я надеюсь, что во время заседания чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН Узбекистан также поддержит мирные инициативы Украины. Или, по крайней мере, не выступит против.

В 2021 году мы провели в Ташкенте политические консультации, очень успешные, очень действенные, а затем и бизнес-форум. У нас были большие планы, и они остаются актуальными, мы их обязательно реализуем. За 2021 год мы увеличили товарооборот с 439 млн долларов до 704 млн. Представляете, какой прогресс? С началом войны, безусловно, товарооборот упал — до 306 млн долларов, в нем положительное сальдо Украины — 226 млн, что в нынешних условиях немало.

Теперь очередь Киева пригласить к себе узбекских партнёров для двусторонних политконсультаций, и мы обязательно сделаем это, когда закончится война.





У нас тогда была создана группа дружбы на уровне парламентов, есть определённые контакты на уровне Сената и Верховной Рады Украины.

Все это позитивно, поэтому я как оптимист вижу, что есть большая перспектива развития сотрудничества. Когда я вручил верительные грамоты президенту Узбекистана, у меня уже были задача, которую мне поставил мой президент, — увеличить товарооборот до 1 млрд долларов. Такую же задачу ваш президент поставил послу Узбекистана в Украине Алишеру Курманову. У нас есть, чем наполнить товарооборот.

Даже в условиях войны и сложностей в экономике я призываю узбекский бизнес быть активным и участвовать в реализации программы восстановления Украины, презентованной в июле 2022 года на конференции в швейцарском Лугано.

— Одна из последних ваших встреч в МИД Узбекистана была посвящена взаимному предоставлению льгот бизнесу обеих стран. О каких льготах идёт речь и как они могут помочь поднять товарооборот? Есть ли уже в этом направлении какие-то успехи?

— Что касается льгот, у нас отменены налоги на импорт или на ввоз на территорию Украины энергетического оборудования. Нам, к примеру, очень важны сейчас генераторы. У вас отменены налоги на ввоз продовольственной продукции: пшеницы, масла и другого. Мы как раз обсуждали возможность использования этих льгот как с одной стороны, так и с другой.

Мы также предлагаем своего рода коллаборацию, создание совместных предприятий или совместных производств. Буквально две недели назад в Узбекистан приезжал украинский предприниматель, он является одновременно и советником министра инфраструктуры Украины. Он занимается медицинским бизнесом, и у нас есть договорённость по программе оснащения автомобилей скорой помощи в Узбекистане самым современным оборудованием.

Есть также сотрудничество в сфере медицины и по привлечению украинских врачей для проведения кардиохирургических операций. Это сотрудничество началось ещё до войны, к примеру, приезжал украинский кардиохирург Борис Тодуров и проводил бесплатные обследования и операции для ваших граждан. Это тоже остается.

Напомню также, что мы создали узбекско-украинский деловой совет. С вашей стороны его возглавляет очень авторитетный и известный предприниматель Зафар Хашимов, с нашей — Олег Рыбачук. Бизнес работает параллельно с посольством.

В прежние годы у меня была такая практика — я ехал в регионы Узбекистана и всегда брал с собой группу украинских бизнесменов, со мной ездили 8−12 предпринимателей со своими проектами, которые заводили контакты с узбекским бизнесом, обменивались предложениями.

Один из таких проектов реализовала компания Dairy Global Experts, которая занималась поставками нетелей (молодых коров, ещё не дававших телят — ред.) Они здесь, под Ташкентом, построили большущий молочный комплекс, завезя высокопородных коров, у которых надой по 30 литров.

К сожалению, есть сложности — в условиях войны в Украине запрещён выезд за границу мужчин до 60 лет. Но мы продолжаем работу дистанционно и усилим ее после победы.

— Расскажите, пожалуйста, что собой представляет запрет на транзит товаров из Украины в Узбекистан и обратно через территорию России, о котором вы и министр иностранных дел Украины упоминали ранее?

— Первый акт о запрете транзита через территорию России был издан правительством РФ в 2016 году. Он касался ряда товаров, на который накладывались фитосанитарные ограничения. Далее этот указ возобновили, расширив номенклатуру товаров.

В сентябре 2020 года было принято решение о запрете поставок через территорию России товаров животноводства. Как раз в это время Dairy Global Experts отправляли в Узбекистан нетелей. В полночь границу закрыли, и коровы уже не могли быть вывезены привычным путём, где время дороги составляло около 5−7 дней, которые животные хорошо переносили. Между тем, товарооборот только по этой части составлял 12−15 млн долларов.

Сейчас эти компании все равно работают, завозят товары через Казахстан, через Каспийское море, но и там есть определённые сложности.





Я знаю, что обсуждался вопрос о создании нового логистического маршрута для вашей страны. Это важно, поскольку вы хотите нарастить поставки в Европу. Но Украина и есть ворота в Европу. Я знаю, что сейчас Узбекистан перемещает свои товары через Польшу или страны Балтии. Но это опять же через территорию России. Если есть подписанные контракты с узбекской стороны и компании делают запрос в Россию об отправке этого товара в Украину, им не дают разрешение. В этом есть сложность. Если бы не это, я подтверждаю, мы с Узбекистаном уже вышли бы на 1 млрд долларов товарооборота в год и даже больше.

Надеюсь, что в будущем мы восстановим и логистику, и поставки наших товаров, мы будем сотрудничать и созидать. Сейчас в Узбекистане используются наши интеллектуальные продукты, украинцы активно работают с вашими компаниями, здесь работает много наших экспатов по контрактам, они создают новые производства. Это плюс.

— Вы упомянули об экспатах, а есть ли в Узбекистане украинские беженцы?

— Правительство Узбекистана не предоставляло никаких преференций для перемещённых лиц, но и не запрещало приезд украинских граждан, которые могли изъявить желание приехать в Узбекистан. У нас есть безвизовый режим на 180 дней.

За прошлый год из Украины въехало 4800 человек, в том числе члены семей, люди, которые имеют в Узбекистане родственников и знакомых и приехали по их приглашению. Все приехавшие искали работу и трудоустраивались, поскольку социальной помощи не предусмотрено.

Оказали в этом помощь в Узбекистане общественные группы, активные бизнесмены, они помогали на первых порах приехавшим сюда украинцам в поиске работы и квартиры.

— А есть ли по-прежнему граждане Узбекистана в Украине, если вам известно?

— Было бы уместно этот вопрос задать вашему посольству в Киеве, у них есть информация, собранная от своих граждан. Я очень часто коммуницирую с послом Курмановым, очень профессиональный человек, знает всю проблематику.

Насколько мне известно, посольство вывезло всех ваших студентов в апреле. Но многие граждане Узбекистана создали в Украине семьи, живут и работают там. Как, например, узбекистанец, который жил 20 лет в Харьковской области и с начала войны готовил каждый день во дворе плов и раздавал местным жителям. К большому сожалению, дом, в котором он жил, разбомбили, он погиб.

Сколько узбекистанцев решило остаться в Украине во время войны — мне сложно оценить. Но я точно знаю, что они поддерживают нас. Мы очень высоко ценим такую помощь.