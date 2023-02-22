Яшнабадский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес решение об аресте на 10 суток мужчины, который 19 февраля схватил мальчика за руку около школы №151, говорится в программе Bu kun телеканала ZoʻrTV.

Мужчина признан виновным в совершении правонарушения согласно статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. В передаче говорится, что мужчина в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Я ему сказал: „Остановись, не беги, а то упадёшь“, — сообщил мужчина в зале суда. — Хороший мальчик, поздоровался со мной. Я спросил, куда он идёт, он сказал, что к подруге. Мне смешно стало. Он попытался вырваться, а я хотел задать ещё вопрос, но послышался чей-то крик. Я подумал: „Значит, он под присмотром матери, она его куда-то отправила и смотрит за ним из окна“, и ушёл».

Мальчик, отвечая на вопросы судьи, подтвердил, что мужчина сильно схватил его за руку и не отпускал. «Женщина крикнула с четвёртого этажа, чтобы отпустили меня. Мужчина отвлёкся, расслабил руку, и я смог вырваться», — рассказал школьник.