Инженер-химик Камал Шах — пациент с хронической почечной недостаточностью. Он получает гемодиализ уже 25 лет. Вместе с консультантом по вопросам стратегического планирования в здравоохранении Вирамом Вуппала Камал Шах основал крупнейшую в Индии сеть диализных центров NephroPlus.

В декабре 2020 года компания выиграла международный тендер Министерства здравоохранения Узбекистана по выбору частного партнёра для предоставления диализных услуг. Проект был разработан при содействии Международной финансовой корпорации и получил финансовую поддержку Азиатского банка развития.

Соглашение о ГЧП подразумевало строительство, оснащение и управление четырьмя диализными клиниками, а также обучение медперсонала. Три центра — в Нукусе, Ургенче и Багатском районе Хорезмской области — уже оказывают медицинские услуги населению. Четвёртый готовится к запуску на территории Ташкентской городской клинической больницы №4 им. Иргашева. Центр станет одним из крупнейших в мире — на 160 койкомест. Он начнёт работу после подключения здания к газораспределительным и электросетям.

По данным АБР, сегодня в Узбекистане хроническими заболеваниями почек страдают 30 тысяч пациентов. При этом в стране не хватает более 3500 диализных аппаратов. Четыре центра NephroPlus оборудуют более 250 машинами.

«Газета.uz» спросила сообщество людей с почечной недостаточностью о том, что интересует их в работе диализных центров, и задала эти вопросы директору представительства NephroPlus в Узбекистана Сукеша Чандра Гейну.

— NephroPlus подписала соглашение о государственно-частном партнёрстве с Министерством здравоохранения Узбекистана. Какие обязанности взяло на себя государство, какие — компания?

— В рамках проекта ГЧП правительство Узбекистана взяло на себя обязательства предоставить нам землю в аренду на 10 лет и все необходимые разрешения на строительство, гарантированное количество пациентов для каждого из четырёх центров. Правительство также обязалось осуществлять ежемесячные выплаты за каждого гарантированного пациента.

По истечении срока аренды у нас есть два варианта продолжения сотрудничества: продлить договор ещё на 10 лет либо передать построенные клиники в управление Минздраву.

Сукеша Чандра Гейн. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Главные обязательства NephroPlus — построить центры, обеспечить их необходимым для проведения диализа оборудованием и препаратами, которые мы импортируем из других стран или закупаем на местном рынке. Мы также нанимаем медицинский персонал и проводим для них обучающие тренинги, которые способствуют повышению квалификации. Качество услуг наших центров должно соответствовать международным стандартам.

Отчёт о выполнении обязательств мы предоставляем правительству ежемесячно.

— В чём главная причина вашей заинтересованности в сотрудничестве с Узбекистаном?

— Наша миссия — улучшить качество гемодиализа и его доступности в странах с низким и средним уровнем дохода и недостаточно развитой заместительной почечной терапией. Повысить качество услуг можно в том числе за счёт уменьшения стоимости процедуры.

В Узбекистане разница между спросом и предложением большая. Людей, которые нуждаются в качественной диализной терапии, много. Мы хотим поднять гемодиализ в стране до уровня современных мировых стандартов, сделать процедуру менее болезненной и дать большему числу пациентов с хронической почечной недостаточностью возможность получать лечение по доступной цене.

До нашего появления на рынке Узбекистан тратил около 80 долларов на одну процедуру гемодиализа, включая все лекарства. Наше предложение — 50 долларов. В год мы делаем около 160 тысяч процедур. В рамках этого проекта государство может сэкономить около 5 млн долларов в год.

— Насколько уровень диализной терапии в Узбекистане сейчас соответствует международным стандартам?

— Если обратиться к международным стандартам качества диализных услуг, то самый высокий уровень в развитых странах, как США и Великобритания. В Восточной Европе, Филиппинах — средний.

В развивающихся странах качество диализа не соответствует международным стандартам из-за нескольких факторов. В первую очередь, это касается стандартизированного протокола процедур и инфраструктуры: не хватает аппаратов для гемодиализа, расходных материалов высокого качества, квалифицированных кадров.

Самый важный показатель — частота диализных процедур. Пациентам важно получать их регулярно, потому что, по сути, это замена почки. Согласно передовому международному опыту, пациент должен получить 144 процедуры в год. Это почти три сеанса гемодиализа в неделю.

В нефрологических клиниках Узбекистана один пациент получает две процедуры в неделю. Этот показатель нам предстоит улучшить. Другой касается квалификации медперсонала, повышением которой мы занимаемся. Думаю, если удастся подтянуть два этих показателя, то мы сможем улучшить качество жизни пациентов.

Согласно мировому стандарту, на один диализный аппарат приходится 5−6 пациентов. Он может быть использован три раза в день, поскольку одна процедура гемодиализа занимает четыре часа и, соответственно, три раза в неделю для каждого из пациентов.

Ещё лучше, если количество пациентов на один аппарат составляет от одного до пяти. Это значит, что пациентам не придётся приходить на процедуру ночью или рано утром.





На данный момент в нашем распоряжении 250 диализных аппаратов для лечения 1 100 пациентов, гарантированных государством. Гемодиализ для этой категории граждан остаётся бесплатным.

Мощности центров позволяют нам увеличить количество пациентов до 1 500−1 600 человек. Мы приобрели больше машин, чтобы в случае необходимости быть готовыми увеличить общее количество пациентов. Согласно договору, Узбекистан может увеличить число гарантированных пациентов на 25% (250−260 человек, нуждающихся в гемодиализе).

— Нефроцентр в Ташкенте получит в распоряжение 160 диализных аппаратов. С какой периодичностью будет происходить их обновление?

— Каждый аппарат «искусственной почки» рассчитан на 30 тысяч часов. Будем менять их по истечении срока эксплуатации. Кроме того, мы проверяем настройки аппаратов каждые три месяца.

Главный компонент диализного аппарата — это насос, под давлением которого кровь поступает в очищающий фильтр. Как только гарантийный срок подходит к завершению, у нас есть два варианта. Первый предполагает замену насоса и материнской платы. Это очень большая инвестиция, которая продлевает жизнь аппарату максимум на три-четыре года. Второй вариант — списать отработавший своё аппарат и купить новый.

— Доступ к услугам нефроцентров открыт только пациентам из списка Минздрава, или другие граждане тоже могут ими воспользоваться?

— Прийти в наши центры может каждый, но бесплатные услуги будут предоставлены только тем, кого к нам направят в рамках проекта. Гражданам мы сможем предоставить платные услуги по цене, сопоставимой с рыночной.

— В столице действует Республиканский специализированный центр нефрологии с отделениями гемодиализа. Верно ли предположить, что пациентов ждёт перераспределение? Если да, то каким образом оно будет происходить?

— Часть пациентов Республиканского центра нефрологии перейдут к нам. Мы принимаем пациентов на основании письма от областного или городского управления здравоохранения. Оно служит направлением в NephroPlus для прохождения сеансов гемодиализа. Чтобы получить его, человеку нужно обратиться к врачам общей практики в своей поликлинике, которые перенаправляют пациентов с заболеванием почек нефрологам. Нефрологи оценивают их состояние и рассматривают специальные варианты лечения.

В отделения гемодиализа пациентов направляют в порядке очереди через единый реестр пациентов Минздрава. Реестр составляют на основе направлений региональных многопрофильных медцентров и комиссии Республиканского специализированного центра нефрологии и трансплантации почек.

— В Узбекистане участились проблемы с электричеством. Насколько готовы к перебоям диализные центры?

— Государство подключило к электросети уже работающие нефрологические центры в Ургенче, Нукусе и Багате. На случай отключений у нас есть дизельные генераторы. Мы приобрели их и эксплуатируем за свой счёт. Мощностей генераторов достаточно, чтобы обеспечить функционирование каждой из клиник на весь день.

Ташкент во время блэкаута в январе 2022.

Здание ташкентского нефроцентра на 160 койко-мест к газораспределительным и электросетям ещё не подключено. Поэтому реализация проекта задерживается. У нас есть большой дизельный генератор и UPS для поддержки электричества, но это не может быть главным источником электроэнергии.

Из-за задержки с энергообеспечением здания мы не можем подключить аппараты «искусственной почки» и настроить их, проверить, как они работают. По этой же причине не приступает к работе медперсонал. Мы наняли более 80 медсестёр в центр и на протяжении четырёх месяцев выплачиваем им зарплату. При этом здание готово. Мы будем готовы открыть нефрологический центр через 15 дней после того, как его подключат к коммуникациям.

— Диализные центры NephroPlus уже работают в Нукусе, Ургенче и Багатском районе Хорезмской области, готовится к открытию ташкентский. Чем был обусловлен выбор этих мест?

— Эти регионы выбрало Министерство здравоохранения. Возможно, исходили из нескольких факторов. В первую очередь, это доступность. Наличие в Нукусе хорошего центра с 34 диализными аппаратами позволило оказывать услуги жителям соседних городов и даже Казахстана. Раньше здесь было всего 8−10 диализаторов. По сравнению с Ташкентом, Нукус, Ургенч и Багатский район больше нуждаются в развитии инфраструктуры. В трёх действующих центрах сейчас обслуживается 340 постоянных пациентов.

Количество пациентов в Ташкенте и Ташкентской области составляет около 1 500−1 600 человек. Отделения диализа, которые работают сейчас в городе, могут обеспечить диализом по международным стандартам 500−600 пациентов. Это объясняет желание иметь большую клинику в столице. После открытия центра диализные услуги станут доступнее, и у людей появится выбор, где проходить процедуру: в республиканском центре или у нас.

— Какие специалисты работают в центрах?

— На данный момент у нас работают девять нефрологов: семеро в Нукусе, Ургенче и Багатском районе и двое в Ташкенте. Есть хирурги, которые будут заниматься созданием артериовенозной фистулы (вид сосудистого доступа при гемодиализе, хирургически созданное соединение между веной и артерией — ред.).

В будущем мы привлечём в ташкентский центр диетологов, потому что диета для пациентов с почечной недостаточностью очень важна. Кроме того, планируем регулярно приглашать врачей из Индии для предоставления консультаций.

— Пациенты с почечной недостаточностью вынуждены сдавать большое количество анализов: общий анализ крови, биохимия, гепатит В и С и другие. Их стоимость довольно велика. Смогут ли пациенты по линии Минздрава сдавать анализы в центрах бесплатно либо по сниженным ценам?

— Диагностика, анализы на нитраты, калий, кальций, гепатиты — всё, что нужно делать на регулярной основе, будет предоставляться бесплатно, как и сами диализные процедуры в рамках проекта ГЧП.





На базе ташкентской клиники мы оборудуем большую лабораторию. Пробы наших пациентов из Ургенча, Нукуса и Багата будут доставляться сюда. До открытия столичного центра клиники на западе страны работают с партнёрскими лабораториями. Их услуги для наших пациентов бесплатны, поскольку мы сами за них платим.

— Некоторые пациенты бесплатно получают в поликлиниках по месту жительства необходимые препараты согласно перечню Минздрава. С появлением центров останется ли эта необходимость?

— Правительство не передало нам функцию обеспечения пациентов лекарствами. Сейчас они получают препараты, которые выделяет государство, в поликлиниках по месту жительства. Если государство решит, что мы можем передавать пациентам медикаменты, будем тоже это делать.





— Есть ли в центрах NephroPlus детский гемодиализ?

— На данный момент детского гемодиализа нет. Сейчас мы ведём переговоры с местными и индийскими врачами, чтобы ввести эту практику.

Нам нужны специалисты. В Узбекистане их мало. Мы нашли двоих. Планируем отправить их на обучение в Индию. Запустим услугу детского гемодиализа только когда будем уверены, что сможем проводить процедуру качественно. Рисковать мы не можем, так как нашими пациентами могут быть дети в возрасте до года.

— Центры вашей компании впервые в Узбекистане ввели в практику перитонеальный диализ. Что это за процедура? Чем она отличается от гемодиализа? Предоставляется ли услуга бесплатно?

— Цель обеих процедур — очищение крови от токсичных веществ, которые образовались в организме в процессе обмена веществ, и избытка жидкости.

Гемодиализ привязан к специальному аппарату «искусственной почки». Во время процедуры кровь очищается вне организма. Под давлением она проходит через фильтр, который называется диализатором, и поступает обратно в организм. Процедура занимает около четырёх-пяти часов и проводится в нефрологических или диализных центрах под контролем медперсонала.

При перитонеальном диализе очищение крови происходит с помощью брюшины в брюшной полости, которую выстилает собственный фильтр — перитонеальная мембрана. Она представляет собой тонкий слой, покрывающий кишечник и печень.

В брюшную полость через катетер, установленный хирургическим путём, заливается диализная жидкость. Токсичные вещества поступают в неё, проходя через перитонеальную мембрану — получается «почка» внутри организма. Выведение жидкости из брюшной полости обеспечивает тот же катетер.

Главное преимущество перитонеального диализа заключается в том, что пациент может делать его самостоятельно, дома, при этом заниматься повседневными делами. Мы бесплатно предоставим все необходимые материалы и обучим, как правильно проводить процедуру. Также в центрах работают перитонеальные координаторы, задача которых — вести пациентов.

Как и гемодиализ, услуга перитонеального диализа предоставляется пациентам по линии Минздрава бесплатно.