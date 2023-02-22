И. о. директора Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения стал Мирзохиджон Мухтарович Кодиров, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.

Предыдущий глава центра и директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Сардор Кариев был уволен в конце декабря прошлого года после смерти детей, принимавших сиропы «Док-1 Макс» и «Абронол» индийского производства. На днях сообщалось, что он заключён под стражу.

«На Мирзохиджона Кодирова возложены такие важные задачи, как ликвидация коррупции в системе, внедрение в сферу международных стандартов, высокотехнологичных лабораторий, обеспечение поступления в Узбекистан качественных лекарственных средств, медицинских изделий и техники, поднятие сферы фармации на новый уровень, квалификации кадров центра — на уровень мировых требований, а также формирование коллектива из образованных и опытных специалистов, относящихся к работе честно и с совестью», — говорится в сообщении Минздрава.

Мирзохиджон Кодиров окончил Ташкентский фармацевтический институт в 2003 году, после чего работал на кафедре ассистентом. В последующие годы работал ведущим специалистом в главном управлении контроля качества лекарственных средств и медицинской техники при Комитете фармакопеи, заместителем председателя комитета, а также директором Центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, медизделий и медтехники Агентства развития фармацевтической отрасли.

Ранее сообщалось, что директором Агентства по развитию фармацевтической отрасли назначен Улугбек Абдувалиевич Эгамов. В рамках недавних изменений в структуре министерств и ведомств это агентство перешло в подчинение Министерству инвестиций, промышленности и торговли, при этом функции агентства в части регистрации лекарств и медицинских изделий остались у Минздрава.