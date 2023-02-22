Служба государственной безопасности Узбекистана совместно с другими ведомствами пресекла факты, связанные с незаконной продажей земель в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, сообщила пресс-служба СГБ.

В одном из случаев руководитель животноводческого фермерского хозяйства в Касанском районе был задержан при получении аванса в 590 млн сумов из запрошенных 1,2 млрд сумов за оформление 50 га земель на имя покупателя через своих знакомых. Землю ему выделил в аренду на срок 49 лет хокимият в 2011 году.

В Касбинском районе ранее судимый руководитель фермерского хозяйства был задержан вместе с сообщником 1981 года рождения при получении 380 млн сумов в качестве аванса от запрошенных 1,2 млрд сумов за оформление на имя покупателя 35 га орошаемых земель, предназначенных для выращивания хлопчатника и зерновых культур.

В другом случае в этом же районе работник фермерского хозяйства был задержан при попытке продать 14 га земли за 130 млн сумов. При получении 5 млн сумов был задержан сотрудник отдела сельского хозяйства района, обещавший оформить эту землю на имя покупателя.

В Сырдарьинском районе был задержан неоднократно судимый житель 1981 ода рождения при получении 20 тысяч долларов США в качестве аванса от запрошенных за свою помощь 30 тысяч. Он обещал оформить на имя покупателя 4,5 га земли, выделенной ему в 2021 году решением хокима района для создания интенсивного садоводческого фермерского хозяйства с применением капельного орошения.

По отмеченным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.