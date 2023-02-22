Во вторник, 21 февраля, ученик школы №162 в Чиланзарском районе столицы нанёс ножевое ранение другому школьнику. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

В этот день А. М., который окончил в этой школе девять классов, пришёл забрать свой табель с оценками. В то время, когда он сидел со своими одноклассниками, к нему подошёл И. Р. и попросил выйти с ним.

Когда они вышли, И. Р. спросил, почему А. М. пришёл в школу без его разрешения и дал ему пощёчину. Когда другой школьник А. С. хотел их разнять, И. Р. ударил его кулаком, после чего А. С. ударил его ножом в живот.

И. Р. был доставлен в РНЦЭМП, ему диагностировали проникающую колото-резаную рану передней стенки живота.

В отношении С. А. возбуждено уголовное дело по пункту «л» части второй статьи 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся предварительное следствие.