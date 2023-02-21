По поручению президента Узбекистана направлена гуманитарная помощь населению Сирии, которое пострадало от землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше в начале февраля, сообщает УзА.

Гуманитарный груз весом около 50 тонн состоит из одежды для детей и взрослых, бытовой техники, консервов, сухофруктов, полуфабрикатов, детских каш, одеял и подушек, гигиенических наборов и других вещей первой необходимости.





Сотрудники МЧС и Министерства транспорта доставят груз самолётом.

В результате землетрясений в начале февраля в Сирии предположительно погибли более 5800 человек.

Правительство, предприниматели и жители Узбекистана ранее собрали 170 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции, их доставили 6 грузовыми самолётами и 7 фурами в разные регионы страны.