В строящемся пятиэтажном доме на массиве «Новый Узбекистан» в Канлыкульском районе Каракалпакстана обрушились лестницы одного из подъездов. Видео об этом появилось в интернете. Ситуацию прокомментировала пресс-служба районного хокимията.

В сообщении говорится, что строительство 30-квартирного дома началось в мае прошлого года. Лестница была установлена в подъезде 3 февраля, а 7 февраля она рухнула.





Глава строительной компании «Imarat qurılıs konstrukciya» Максет Бекимбетов сообщил, что лестницы поставляет завод железобетонных изделий «Taqıyatas Tau-Kita». При осмотре лестниц этой же партии, установленных в других подъездах, в них были обнаружены трещины. Завод обязался заменить их на новые, сообщил он.

Максет Бекимбетов заверил, что на объекте полностью соблюдаются требования безопасности. В результате инцидента никто не пострадал.

Министерство строительство и ЖКХ Узбекистана, в свою очередь, сообщило, что подрядчик, несмотря на то, что инцидент произошёл 7 февраля, не проинформировал об этом инспекцию по строительству.

В сообщении говорится, что при визуальном осмотре лестниц, поставленных на объект, трещин не было обнаружено. «Однако установлено, что в процессе монтажа лестниц подрядчиком были допущены ошибки».

Дело изучается прокуратурой и другими ведомствами.