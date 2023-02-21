В Ташкенте на установку солнечных панелей в 1063 организациях, финансируемых из бюджетов города и районов (детские сады, школы, больницы, бюджетные организации), планируется направить 390 млрд сумов. Это предусмотрено решением столичного кенгаша народных депутатов от 20 февраля.

Кроме того, за счёт ссуды, выделяемой на эти цели из республиканского бюджета в столичный, 11 районным хокимиятам будет предоставлено 7,46 млрд сумов, 13 органам прокуратуры районов и города — 6,98 млрд сумов, 16 отделам внутренних дел и ГУВД — 11,16 млрд сумов. Всего 40 организаций получат 25,6 млрд сумов.

Указанные расходы планируется поэтапно покрыть за счёт дополнительных источников доходов местного бюджета Ташкента в 2023—2024 годах.

8 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на внедрение возобновляемых источников энергии в Ташкенте планируется направить 1 млрд долларов. В частности, на зданиях многоэтажных жилых домов, объектов социальной сферы, государственных органов и частных предприятий, территории промышленных зон, автопарковок и крупных водных сооружений будут установлены солнечные панели.

16 февраля президент подписал постановление об ускорении внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году. Документ вводит с 1 мая требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши сдаваемых в эксплуатацию многоэтажных жилых домов.