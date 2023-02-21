Зачем скульптуры нужны городу и как подготовиться к посещению выставки скульптур

«Скульптура — это хранитель черт времени. В зависимости от того, как меняются ритмы жизни и запросы общества, меняются и стилистические предпочтения, уровень выразительности, которые она в себе несёт», — говорит скульптор, профессор Ташкентского архитектурно-строительного института Марина Бородина.
«Классическая скульптура обычно ориентирована на круговой обзор, когда люди имеют возможность рассматривать её со всех сторон. Другие признаки профессиональной работы — это целостность, силуэтность, содержательность. Скульптура должна передавать особенности материала, из которого она выполнена», — объясняет Марина Бородина.
«Эту скульптуру даже можно масштабировать, выполнить из камня или бронзы — зазвучит в любом материале. Она хорошо будет смотреться на пятачке в парке, если разместить на пьедестале. Высота подчеркнёт характер скульптуры, её недоступность. Другой вариант — архитектурная ниша. Ещё во времена греческой классики в них размещали скульптуры даже с почти непроработанной обратной стороной», — говорит Марина Бородина.
«По работам из дерева каракалпакского скульптора Дарибая Таджимуратова видно, как немного материала было у человека. Скульптуры „За водой“, „Невеста“ обладают выразительными силуэтами. Их автору продиктовали ветви деревьев, оказавшиеся у него в руках. Скульптор почувствовал эти силуэты и „освободил“ их», — говорит Марина Бородина.
«Часто говорят о том, что в Узбекистане нет хорошего статуарного мрамора. Это не совсем так. Он есть в Газгане, просто его нужно добывать осторожно, без взрывных работ, чтобы не появлялись внутренние микротрещины, которые даже могут разрушить почти готовое произведение. То, что возможно работать с качественным местным мрамором, показал международный симпозиум скульптуры, который прошёл в прошлом году в Самарканде. Его участники выполнили из нашего газганского мрамора несколько прекрасных больших работ — до двух метров высотой. Некоторые можно увидеть на Университетском бульваре», — говорит Марина Бородина.
«Городскому жителю важно переключать внимание, забывать о том, что гнетёт, тревожит. Замечательному философу Дени Дидро принадлежит высказывание: самая искренняя эмоция — это удивление. Человеку важно сохранить эту способность, потому что она говорит о том, что он живой, не закостенел изнутри. Чем больше он удивляется, тем больше эмоциональных открытий совершает», — говорит Марина Бородина.
«Я имею в виду такие „прикольные“ произведения, взаимодействие с которым заключается в дёргании персонажа за нос или ухо. В этом проявляется и поверхностное восприятие, и неуважение к этому виду искусства, и легкомысленное отношение, когда посмеялись, сделали селфи и забыли. Настоящее произведение искусства, как и скульптура, не должно забываться. Оно должно давать „толчок“ к психологическому обновлению, свежести восприятия реальности, когда человек и смотрит, и думает, и переживает впечатление. Мне не нравится тенденция, когда скульптуры создаются на потребу времени, а не творческому озарению», — говорит Марина Бородина.
«Получилось так, что в бронзе отливать скульптуры стало проблемно. Работы в камне сейчас представляет целая плеяда профессионалов: Людвига Нестерович, Туляган Ёркулов и другие мастера. Я стала искать новые средства выразительности, работать со стальной сеткой, акриловым стеклом, которое удивительным образом аккумулирует свет. Одна из работ — „Всплеск“ — о том самом толчке, инсайте, когда из ничего рождается что-то», — говорит скульптор.
Все права на графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz».
С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.
Комментарии