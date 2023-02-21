Зачем скульптуры нужны городу и как подготовиться к посещению выставки скульптур

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«Часто говорят о том, что в Узбекистане нет хорошего статуарного мрамора. Это не совсем так. Он есть в Газгане, просто его нужно добывать осторожно, без взрывных работ, чтобы не появлялись внутренние микротрещины, которые даже могут разрушить почти готовое произведение. То, что возможно работать с качественным местным мрамором, показал международный симпозиум скульптуры, который прошёл в прошлом году в Самарканде. Его участники выполнили из нашего газганского мрамора несколько прекрасных больших работ — до двух метров высотой. Некоторые можно увидеть на Университетском бульваре», — говорит Марина Бородина.