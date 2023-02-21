Зачем скульптуры нужны городу и как подготовиться к посещению выставки скульптур
Выставка скульптур «Форма и пространство» проходит в Галерее НБУ. Работы, в которых объединяются или сохраняются в чистом виде традиции реализма и модернизма, являются частью коллекции Национального банка страны. «Газета.uz» узнала, как правильно смотреть скульптуры и зачем они нужны городу.
Выставка скульптур «Форма и пространство» проходит в Галерее НБУ. Работы, в которых объединяются или сохраняются в чистом виде традиции реализма и модернизма, являются частью коллекции Национального банка страны. «Газета.uz» узнала, как правильно смотреть скульптуры и зачем они нужны городу.
Выставка станковых скульптур «Форма и пространство» проходит в Галерее изобразительного искусства (НБУ). В двух залах впервые экспонируются работы из художественной коллекции Нацбанка, которая пополняется предметами искусства с 1994 года. Акцент на скульптурные произведения оправдан — живопись и декоративно-прикладное искусство появляются в поле зрения гораздо чаще, чем скульптура.

«Скульптура — это хранитель черт времени. В зависимости от того, как меняются ритмы жизни и запросы общества, меняются и стилистические предпочтения, уровень выразительности, которые она в себе несёт», — говорит скульптор, профессор Ташкентского архитектурно-строительного института Марина Бородина.

Представленные на выставке скульптурные произведения преимущественно представляют 30-летний период независимости — с 1991 года. Некоторые работы — авторства Абдумумина Байматова, Альберта Овсепяна — созданы в 80-х. Все они относятся к станковой скульптуре, которая является самостоятельным видом и не рассматривается в привязке к архитектуре или окружающему ландшафту, в отличие от монументальной.
Другой характерной чертой являются размеры — они приближены к натуральной величине изображаемой фигуры, будь то человек или животное. Разглядывать станковые скульптуры принято с близкого расстояния и с разных точек, поэтому экспонирование их в выставочном зале или на городской улице требует отличных друг от друга подходов.

«Классическая скульптура обычно ориентирована на круговой обзор, когда люди имеют возможность рассматривать её со всех сторон. Другие признаки профессиональной работы — это целостность, силуэтность, содержательность. Скульптура должна передавать особенности материала, из которого она выполнена», — объясняет Марина Бородина.

реклама
реклама
По мнению скульптора, классическими станковыми скульптурами можно назвать композицию из бронзы под названием «Вечер» Туркмана Эсанова, выполненную из шамота работу «Ожидание» Равшана Миртаджиева, статуэтку из металла «Брат и сестра» Виктора Шебаткова.
Признаками профессиональной скульптуры обладает, по мнению Бородиной, и работа «Важность» Азамата Хатамова. Фигура девушки имеет не осевую ориентацию и работает на круговой обзор — её можно рассмотреть и сбоку, и в три четверти. Тело напряжено, вытянуто; запрокинутая голова и очерченный подбородок ясно дают понять зрителю, что с ним не желают вступать в контакт.

«Эту скульптуру даже можно масштабировать, выполнить из камня или бронзы — зазвучит в любом материале. Она хорошо будет смотреться на пятачке в парке, если разместить на пьедестале. Высота подчеркнёт характер скульптуры, её недоступность. Другой вариант — архитектурная ниша. Ещё во времена греческой классики в них размещали скульптуры даже с почти непроработанной обратной стороной», — говорит Марина Бородина.

реклама
реклама
В скульптуре большое значение имеет материал. У мрамора, бронзы, камня или дерева свой язык, пластика, которые подсказывают скульптору «идеи» будущих работ. О талантливости автора говорит способность эти подсказки увидеть.

«По работам из дерева каракалпакского скульптора Дарибая Таджимуратова видно, как немного материала было у человека. Скульптуры „За водой“, „Невеста“ обладают выразительными силуэтами. Их автору продиктовали ветви деревьев, оказавшиеся у него в руках. Скульптор почувствовал эти силуэты и „освободил“ их», — говорит Марина Бородина.

В соавторстве с камнем работают самаркандский скульптор Туляган Ёркулов, Эргашали Тожибаев и Абдугаффор Исанолиев из Коканда. Первый предпочитает белый мрамор, вторые — гранит. Пластику композиционных решений их скульптур диктует природная форма камня, текстура. Бородина отмечает особую цельность работ и этническую поэтичность.

«Часто говорят о том, что в Узбекистане нет хорошего статуарного мрамора. Это не совсем так. Он есть в Газгане, просто его нужно добывать осторожно, без взрывных работ, чтобы не появлялись внутренние микротрещины, которые даже могут разрушить почти готовое произведение. То, что возможно работать с качественным местным мрамором, показал международный симпозиум скульптуры, который прошёл в прошлом году в Самарканде. Его участники выполнили из нашего газганского мрамора несколько прекрасных больших работ — до двух метров высотой. Некоторые можно увидеть на Университетском бульваре», — говорит Марина Бородина.

По мнению эксперта, скульптуры, как и другие арт-объекты, нужны городам. Как элементы пространства, они насыщают его не только информационно, но и эмоционально, становясь местом рекреации.
реклама
реклама

«Городскому жителю важно переключать внимание, забывать о том, что гнетёт, тревожит. Замечательному философу Дени Дидро принадлежит высказывание: самая искренняя эмоция — это удивление. Человеку важно сохранить эту способность, потому что она говорит о том, что он живой, не закостенел изнутри. Чем больше он удивляется, тем больше эмоциональных открытий совершает», — говорит Марина Бородина.

Однако не каждая скульптура может стать глотком свежего воздуха. Жанровую парковую и городскую скульптуру Бородина считает не самым удачным способом формирования интереса общества, в том числе подрастающего поколения, к культуре и искусству.

«Я имею в виду такие „прикольные“ произведения, взаимодействие с которым заключается в дёргании персонажа за нос или ухо. В этом проявляется и поверхностное восприятие, и неуважение к этому виду искусства, и легкомысленное отношение, когда посмеялись, сделали селфи и забыли. Настоящее произведение искусства, как и скульптура, не должно забываться. Оно должно давать „толчок“ к психологическому обновлению, свежести восприятия реальности, когда человек и смотрит, и думает, и переживает впечатление. Мне не нравится тенденция, когда скульптуры создаются на потребу времени, а не творческому озарению», — говорит Марина Бородина.

Если в левом зале галереи экспонируются, в основном, скульптуры в стиле реализм, то в правом преимущественно представлены работы экспериментального толка. Среди них оригинальностью форм, художественной выразительностью и вариативностью материалов отличаются скульптуры Улаша Уракова, Баята Мухтарова, Людвиги Нестерович и Марины Бородиной.
Баят Мухтаров — скульптор авангардистского направления. В творчестве его ориентирами были интуиция и время, которое мастер успешно опережал. Скульптуры Мухтарова сложные, смелые и обладают калейдоскопичным эффектом, возникающим из-за большого количества разнородных материалов в одной композиции: тёплого дерева, холодной стали, алюминия, цветной крошки. На выставке представлено восемь его работ. Все они неоднократно экспонировались в рамках коллективных выставок, однако каждый раз производят впечатление, которое по силе не уступает первому.
В экспозицию включены две работы Марины Бородиной, которые она определяет как эксперименты.

«Получилось так, что в бронзе отливать скульптуры стало проблемно. Работы в камне сейчас представляет целая плеяда профессионалов: Людвига Нестерович, Туляган Ёркулов и другие мастера. Я стала искать новые средства выразительности, работать со стальной сеткой, акриловым стеклом, которое удивительным образом аккумулирует свет. Одна из работ — „Всплеск“ — о том самом толчке, инсайте, когда из ничего рождается что-то», — говорит скульптор.

Выставка скульптур «Форма и пространство» в Галерее НБУ продлится до конца февраля.
Материалы по теме
Паблик-арт – зеркало нашего общества
Скульптуры, граффити и другие виды искусства в общественных местах повышают престиж города, развивают районы и туризм. Дизайнер Азамат Шамузафаров рассказывать, что такое паблик-арт и как ему найти место на улицах Узбекистана.
Читать материал

Автор текста и фотографий: Виктория Абдурахимова

Все права на графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz».

С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.


Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz

Комментарии

Отправить Выйти Отменить От: Осталось 6000 символов.

Авторизация на Газета.uz

Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.