В ходе послания Федеральному собранию России президент Владимир Путин заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегического наступательного вооружения (ДСНВ).

Это решение он назвал вынужденным, поскольку, по словам Владимира Путина, ядерные страны продолжают развивать свои ядерные вооружения.

«Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса (НАТО — ред.)», — отметил глава РФ.

Кроме того, Владимир Путин призвал ответственные ведомства России быть готовыми к ядерным испытаниям. Он отметил, что у него есть информация, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о проведении испытаний ядерного оружия.

«Министерство обороны России и „Росатом“ должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведём», — заявил Владимир Путин.

Нынешняя версия договора между Россией и США была заключена в 2011 году и продлена в 2021 году, её срок действия истекает в 2026 году.