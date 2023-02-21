Группа из 45 военнослужащих Узбекистана прибыла в Индию для участия в совместных двусторонних учениях «Дустлик-2023», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Учения пройдут на базе одной из воинских индийских частей в горной местности штата Уттаракханд. Совместные маневры продлятся до 5 марта.

В рамках учений планируется выполнение специальных задач по поиску и уничтожению условных террористических групп, преодолению горных препятствий и ведению боевых операций в условиях горно-лесистой местности, а также проведение спортивных и культурно-просветительских мероприятий.

Совместные учения «Дустлик-2023» для военных Узбекистана и Индии станут уже четвёртыми за последние годы. Впервые они состоялись в ноябре 2019 года на полигоне в Ташкентской области, в марте 2021 года — в индийской провинции Раникхет, в марте 2022 года — в Хорезмской области.

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