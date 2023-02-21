20 февраля в провинции Хатай на юго-востоке Турции произошли новые землетрясения. В пресс-службе МЧС Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что спасатели Узбекистана, с 7 февраля участвующие в поисково-спасательной операции, не пострадали.

В результате вечерних землетрясений погибло 6 человек, 294 пострадали, из них 18 находятся в тяжёлом состоянии, передаёт Anadolu.

Из-за подземных толчков были разрушены здания, пострадавшие от предыдущего землетрясения. Сотрудники МЧС Узбекистана сразу приступили к выполнению аварийно-спасательных работ, отметили в МЧС.

Поисково-спасательная операция осуществляется совместно с турецкими спасательными силами AFAD.

В провинции Хатай проживает более 10 тысяч этнических узбеков.

Помимо сотрудников МЧС, сюда были направлены военные медики Министерства обороны Узбекистана.

Число погибших в Турции результате результате разрушительных землетрясений 6 февраля превысило 41 тысячу человек. В Сирии, согласно оценкам, погибли 5800 человек.