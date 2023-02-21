Переговоры президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Египта Абдельфаттаха ас-Сиси состоялись в Каире 21 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры обсудили вопросы наращивания узбекско-египетского сотрудничества и договорились о выводе отношений на уровень всеобъемлющего партнерства.

Ключевыми темами переговоров стали вопросы кардинального расширения взаимодействия в сферах политики, обеспечения безопасности, торговли и промышленной кооперации, а также наращивания культурно-гуманитарных и образовательных связей.





Президенты отметили общность проводимых реформ в рамках египетского стратегического плана «Видение — 2030» и Стратегии развития Нового Узбекистана.

В ходе переговоров лидеры констатировали динамичное развитие двусторонних отношений, интенсификацию политического диалога, оказание взаимной поддержки в рамках международных организаций, таких как ООН, ОИС, ШОС и Движение неприсоединения, активизацию межпарламентских связей.

Стороны выразили заинтересованность в обмене опытом борьбы с коррупцией, противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, взаимной поддержке международных инициатив по стабилизации и восстановлению Афганистана.

Были достигнуты договорённости о создании благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Определены пять конкретных направлений взаимодействия в газохимической, текстильной, электротехнической, ювелирной и фармацевтической отраслях. Для развития промышленной кооперации и налаживания высокорентабельных совместных производств предложено использовать возможности имеющихся в Узбекистане свободных экономических зон.

Отдельно обсуждены перспективы реализации совместных проектов в энергетическом секторе, а также меры по развитию транспортных маршрутов, связывающих Узбекистан и Египет.

«Газета.uz» ранее писала о том, какие проекты египетские компании могут реализовать в Узбекистане, а также о том, что авиакомпания Air Cairo планирует запустить новый авиарейс.





Подчёркнута значимость развития культурно-гуманитарных и религиозных связей. Достигнута договорённость о развитии сотрудничества в области подготовки специалистов арабского языка. Президент Узбекистана предложил организовать совместными усилиями в 2024 году Глобальный форум арабистов.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Абдельфаттаха ас-Сиси посетить Узбекистан с визитом.

По итогам переговоров состоялась церемония подписания документов. Главы государств приняли совместное заявление, направленное на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и образовательной сферах.

В присутствии президентов также был подписаны ряд двусторонних документов, предусматривающих развитие взаимодействия между министерствами иностранных дел, а также министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и главным управлением по инвестициям Египта, сотрудничества в области карантина и защиты растений, организации общественного здравоохранения, привлечения инвестиций и укрепления двусторонних инвестиционных отношений, технического регулирования, обмена опытом по вопросам развития.

Также подписаны меморандумы о взаимопонимании между Центром исламской цивилизации Узбекистана, Институтом востоковедения Узбекистана имени Абу Райхана Беруни и Национальной библиотекой и архивом Египта.