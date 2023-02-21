Авиакомпания Air Cairo планирует увеличить количество прямых авиарейсов между Узбекистаном и Египтом. Этот вопрос 19 февраля в Каире обсуждался на встрече узбекской делегации с руководителями ключевых министерств и ведомств Египта, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

Председатель Air Cairo Хусейн Шериф выразил готовность к запуску в ближайшее время регулярных авиарейсов по направлению «Каир — Ташкент — Каир» и намерен увеличить число авиарейсов до 14 в неделю в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

На встрече с министром торговли и промышленности Ахмедом Салехом стороны согласовали меры по созданию совместного Центра промышленной кооперации и дистрибуции в Порт-Саиде, разработке и подписанию Соглашения о преференциальной торговле, учреждению совместного Делового совета и проведению его первого заседания во второй половине 2023 года в Ташкенте.

С министром международного сотрудничества Ранией аль-Машат достигнута договорённость о проведении 7-го заседания узбекско-египетской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в сентябре 2023 года в Ташкенте, а также о разработке и утверждении в сжатые сроки «дорожной карты» по углублению сотрудничества в сфере промышленной кооперации.

В этот же день состоялся узбекско-египетский бизнес-форум, в котором приняли участие около 200 представителей компаний обеих стран, в том числе такие египетские компании, как Orascom construction, Kandil Steel Group, Metco, ZAS, Giza Cable Industries, Shoura Chemicals, Polyee Plast, Solarsol EG и другие. В рамках мероприятия подписаны инвестиционные соглашения и торговые контракты на 1,6 млрд долларов, в том числе предусматривающие создание узбекских текстильных предприятий в Порт-Саиде для последующего экспорта в страны Африки и Ближнего Востока.

Потенциальные проекты

16 февраля министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов в Каире провёл переговоры с руководством египетских компаний, работающих в области производства электротехнической, текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической продукции и строительных материалов.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МИПТ, с Elsewedy Electric обсуждена разработка совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций мощностью до 500 МВт на сумму до 500 млн долларов, налаживанию производства трансформаторов, кабельно-проводниковой продукции и аксессуаров стоимостью 50 млн долларов в Ташкентской области на базе предприятия «Ахангаран тёк индастриал». Компания является крупнейшим в Египте производителем электроэнергии, трансформаторов и кабельной продукции с производственными мощностями в 17 странах мира, активы — 6 млрд долларов.

Кроме того, Elsewedy Electric вместе c Gulf Data Hub могут создать «дата-центр» для оказания услуг зарубежным компаниям по хранению данных. Стоимость проекта оценивается в 100 млн долларов.

На встрече с руководством компании Fresh согласованы меры по совместной подготовке проектов по налаживанию выпуска электротехнической продукции в Ташкентской области, а также организации совместного производства меди и комплектующих. Компания производит более 1500 видов электротехнической продукции, в том числе бытовой техники, география экспорта включает 52 страны мира, объём продаж — 1 млрд долларов.

На встрече с Orascom Construction рассмотрена возможная реализация совместных проектов в области энергетики, развития дорожной инфраструктуры и строительных материалов (имеет 70-летний опыт работы в сферах производства традиционной и возобновляемой электроэнергии, строительных материалов, переработки и управления водными ресурсами). Одним из проектом вожмёт стать участие в разработке медно-молибденового месторождения «Мискон» в Алмалыкском районе. Стоимость проекта оценивается в 100 млн долларов.

Orascom Construction также может партнёром по проекту строительства промышленной зоны в Навоийской области (200 га) с созданием на её территории на первом этапе производства лакокрасочных изделий и химикатов для стройматериалов. Стоимость проекта оценивается в 50 млн долларов.

Компания также может построить солнечную электростанцию мощностью 200 МВт стоимостью 200 млн долларов, а также организовать производство сахара по полному цику, начиная с выращивания сахарной свёклы. Стоимость проекта оценивается в 300 млн долларов. Инвестор также может принять участие в модернизации старых ТЭС

в Ташкентской, Сырдарьинской и Навоийской областях, строительстве ветровой электростанции в мощностью 100 МВт стоимостью 100 млн долларов, а также в тендере по строительству платной автомагистрали «Ташкент-Самарканд».

С Al Rowad и ARC Shoes (крупный производитель и экспортёр обуви в страны Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки), а также — с Lotus Garment Group (выпускает одежду для международных брендов Levi’s, Lee, Gap, Wrangler, Ralph Lauren, Calvin Klein и других) и Pharco Pharmaceutical (компания производит более 450 видов лекарственных препаратов, экспортирует продукцию в 50 стран мира) обсудили разработку проектов по созданию совместных производств и выпуску высококачественной кожевенной, текстильной и фармацевтической продукции.