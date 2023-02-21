В Ташкенте в октябре-ноябре прошлого года и январе-феврале текущего было задержано 20 человек, жестоко избивавших «закладчиков» наркотиков, сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана. Оперативно-розыскные мероприятия велись совместно с ГУВД столицы.

Сообщается, что все они были членами одного Telegram-канала, через который распространялись наркотики, открытого в 2020 году в России и управляемого «его представителями» в Узбекистане.

В октябре были задержаны три молодых человека (2001−2005 годов рождения), которые, посадив в машину жителя Юнусабадского района (1998 г. р.), отвезли его в безлюдное место и избили. Процесс был записан на видео и появился в социальных сетях. Пользователи интернета приветствовали эти действия, называя избивавших борцами с преступностью.

Расследование показало, что «пострадавший забрал крупную партию наркотического вещества, по поручению администратора канала спрятанную в оговорённое место, и вместо того, чтобы доставить её покупателям, разбив на мелкие части, присвоил её и планировал получить доход путём продажи через другой интернет-канал».

«Однако администратор, канала, узнавший о том, что предавший его человек пытался продать наркотическое вещество в другом месте, отправил указанных выше граждан, чтобы они его наказали», — отмечается в сообщении.

Затем были установлены ещё 17 человек 1995−2005 годов рождения, жестоко избивавших «закладчиков», присваивавших наркотики. Они записывали избиение на видео и «в качестве отчёта о выполнении поручения» выкладывали ролики в специальный канал. «Администратор канала, занимающегося продажей наркотических веществ, за каждое поручение платил им 300−500 долларов США», — отмечается в сообщении.

Задержанные в рамках возбуждённых уголовных дел привлечены к следственным процессам.

Отметив, что «в последнее время социальные сети стали самой удобной платформой по продаже наркоторговцами своих товаров», СГБ призвала родителей не быть безразличными к судьбам и будущему своих детей.