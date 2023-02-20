В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина хватает за руку мальчика. После того, как автор видео кричит, чтобы мужчина отпустил мальчика, ребёнок убегает.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, инцидент произошёл 19 февраля примерно в 12:35 в Яшнабадском районе столицы на массиве Авиасозлар-2 рядом со школой №151.

Мужчина остановил мальчика М. О. (2011), схватив его за руку, чтобы спросить, учится ли он в этой школе. Школьник ответил, что не будет разговаривать с человеком, которого он не знает, и попросил отпустить его, после чего ушёл домой.

«На данный момент мальчик находится с родителями, с ним всё в порядке», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту сотрудники УКД ОВД Яшнабадского района проводят проверку, личность мужчины установлена — им оказался М. У., 1994 года рождения.