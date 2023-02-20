Министерство экономики и финансов опубликовало предварительные итоги исполнения доходов государственного бюджета Узбекистана за 2022 год.

Поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 24,3 трлн сум, что на 5,4 трлн сумов, или на 28,4% больше по сравнению с 2021 годом. В частности, налог, удерживаемый работодателями у источника выплаты, составил 22,5 трлн сумов (было 17,5 трлн сумов).

Основными факторами роста поступлений являются:

повышение минимальной заработной платы в бюджетной сфере в среднем на 14,7% по сравнению с 2021 годом;

легализация численности работников и фонда оплаты труда во всех отраслях экономики.

В результате количество плательщиков налога на доходы физических лиц в 2022 году составило 5,018 миллиона человек, что на 215 тысяч или на 8% больше по сравнению с 2021 годом (4,8 млн). Из них 41,5% — работники бюджетных организаций, 58,5% — не бюджетных организаций. Для сравнения: в 2021 году легализовались 263 тысячи работников.





Большинство из них по-прежнему получают зарплату до 1 млн сумов, но их доля за год резко снизилась — с 31,4% до 28% (с 1,5 млн до 1,4 млн). Большая их часть работает во внебюджетном секторе.

По сравнению с предыдущим годом снизилась и доля работников с зарплатой 1−2 млн сумов (с 25,6% до 24,6%) и с зарплатой 2−4 млн сумов (с 25,4% до 25,2%), хотя их число увеличилось на 948 и 43290 человек соответственно.

Стало значительно больше налогоплательщиков с зарплатой от 4 до 5,5 млн сумов (с 8% до 9,3%) и от 5,5 млн сумов и выше (с 9,5% до 12,9%). Их число выросло на 83,7 тысячи и 192,8 тысячи соответственно.

За 2022 год фонд оплаты труда достиг 156,9 трлн сумов, что на 30,7 трлн сумов или на 25% больше показателя предыдущего года.

За счёт доходов налогоплательщиков в виде дивидендов и процентов в госбюджет уплачено 758,6 млрд сумов, а за счёт доходов от сдачи имущества в аренду — 361,6 млрд сумов.

Доходы физических лиц в виде дивидендов составили 8,8 трлн сумов и с них уплачено 429 млрд сумов НДФЛ.