17 февраля в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента было незаконно уничтожено 35 деревьев, ущерб растительному миру оценивается в 196 млн сумов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Деревья повалены и вырублены между домами 43 и 144 в махалле «Камолот» на огороженной территории площадью 5000 кв. м, которая была передана в аренду компании «М. Т.», сообщил районный хокимият.

Фото: Хокимият Мирзо-Улугбекского района.

Прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 198 (повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений) Уголовного кодекса Узбекистана.

Следственный отдел при УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района ведёт предварительное следствие.

С ноября 2019 года в Узбекистане действует мораторий на вырубку деревьев ценных пород. Он был введён на один год. В конце 2021 года указом президента мораторий был продлён на бессрочный период.